Dette brødet som alle tror er «sunt» er faktisk veldig kaloririkt.

De siste årene har enkelte brødtyper fått en nesten mirakuløs aura. Glutenfrie, gyllenbrune (og så videre), de lover et lettere alternativ til tradisjonelt hvitt brød. Maisbrød faller helt klart inn under denne kategorien. Men som Dr. Jimmy Mohamed nylig påpekte, er ikke dette produktet nødvendigvis den beste allierte for blodsukkerkontroll. Bør vi forby det helt? Ikke så fort: virkeligheten er mer nyansert ... og mye mer betryggende.

Maisbrød: et flatterende rykte, en tettere virkelighet

Maisbrød er hovedsakelig laget av maismel, et mel som er naturlig rikt på karbohydrater og ofte lavt i fiber. I motsetning til et godt strukturert fullkornsbrød, er det mer beslektet med et raffinert produkt. Som et resultat gir det rask, konsentrert energi og har en kaloritetthet som kan konkurrere med, eller til og med overgå, den til et klassisk hvetebrød.

Det positive bildet av brødet hviler ofte på to hovedargumenter: fravær av gluten og en opplevd lettere fordøyelse. Dette er to tiltalende aspekter for noen, men de sier ingenting i seg selv om dets innvirkning på blodsukkernivået. Med andre ord, bare fordi et brød er annerledes, betyr det ikke automatisk at det passer bedre for alle.

Det er et spørsmål om glykemisk indeks, ikke kostholdsmoral.

På RTL-radioen fremhevet Dr. Jimmy Mohamed et viktig poeng: maisbrød har en høy glykemisk indeks. Dette betyr at det forårsaker en rask økning i blodsukkernivået. Disse plutselige svingningene kan føre til søtsug, en raskere sultfølelse og på lang sikt forstyrre metabolsk regulering, spesielt hos personer med risiko for å utvikle diabetes.

Men et lite advarende ord: å diskutere den glykemiske indeksen er ikke en fordømmelse. Det er et verktøy for forståelse, ikke en dom. All matvare har en rolle, en kontekst, et tidspunkt. Maisbrød er ikke iboende «dårlig», det er rett og slett mindre gunstig hvis det konsumeres daglig som en viktig del av kostholdet, med antagelsen om at det automatisk vil gi beskyttelse.

Mer mettende brød

For de som ønsker å stabilisere blodsukkeret bedre, finnes det andre alternativer. Surdeigsbrød, for eksempel, drar nytte av naturlig gjæring, noe som forbedrer fordøyelsen og senker den glykemiske indeksen. Bokhvete- eller speltbrød, som er rikere på fiber, gir også en mer gradvis og vedvarende energifrigjøring. Disse brødene er heller ikke "magiske", men de passer lettere inn i en tankegang om fordøyelseskomfort og balanse, spesielt når de nytes, tygges sakte og ledsages av mat rik på protein eller sunt fett.

Spis fritt ... med mindre helsen din krever mer oppmerksomhet.

Og det er her budskapet trenger avklaring. Ja, ifølge Dr. Jimmy Mohamed er ikke maisbrød det sunneste alternativet i hyllen, men nei, det betyr ikke at du må kutte det ut eller føle deg skyldig for hver bit. Brød er i sin natur ikke en salat. Det gir energi, trøst og selskap. Og det er helt greit.

Med mindre det er medisinsk indisert, er det verken nødvendig eller ønskelig å telle hver kalori eller leve i en tilstand av permanente restriksjoner. Hvis helsen din er avhengig av streng blodsukkerkontroll, er årvåkenhet viktig. Ellers bør spising forbli en fri og gledelig aktivitet. Sann balanse ligger ikke i forbud, men i mindfulness.

Kort sagt, det er viktig å vite hva du spiser, forstå de potensielle effektene, og deretter velge matvarer basert på dine behov, din kropp og dine lyster. Maisbrød kan absolutt forbli en godbit, uten skyldfølelse forbundet med å spise, som en del av et generelt variert kosthold. Gjør research, lytt til kroppen din ... og nyt!