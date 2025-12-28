Search here...

Uten Brigitte Bardot ville denne desserten aldri blitt berømt.

Ernæring
Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

Den er myk, smelter i munnen, delikat søt ... og likevel kunne den ha forblitt et enkelt barndomsminne, gitt videre på et østeuropeisk familiekjøkken. Men det var uten å regne med et uventet møte med Brigitte Bardot, som døde 28. desember 2025 , i hjertet av Saint-Tropez. Et tilbakeblikk på den deilige historien om en dessert som ble en kultklassiker.

En filminnspilling, en skuespillerinne og en oppdagelse

Det er midten av 1950-tallet. Solen varmer gatene i Saint-Tropez, og den lille kystbyen opplever sine første kjendisopplevelser. Brigitte Bardot, fortsatt relativt ukjent på den tiden, spiller inn « Og Gud skapte kvinnen », filmen som vil forandre livet hennes og landsbyens liv for alltid.

Mellom opptakene vandrer den unge skuespillerinnen nysgjerrig rundt og åpner døren til et bakeri og konditori drevet av en viss Alexandre Micka, en polak som nylig har slått seg ned i Sørstatene. Han tilbyr en brioche rikelig fylt med en lett vaniljekrem , inspirert av bestemorens oppskrift.

Kjærlighet ved første blikk med en søt tann

Brigitte Bardot smaker på den. Hun elsker den. Hun snakker om den. Og denne søte godbiten skal få et navn: Tarte de Saint-Tropez. Eller mer presist: Tarte Tropézienne . En nikk til byen som ønsket henne velkommen ... og til filminnspillingen som skulle gjøre henne til ikon.

Takket være henne dukket desserten opp fra glemselen og fengslet filmteamet, nysgjerrige tilskuere og deretter turister. Alexandre Micka registrerte varemerket i 1955. Suksessen var meteorisk. Tarte Tropézienne ble en fast bestanddel av Sør-Frankrike, den franske rivieraen og deretter i fransk gastronomi.

En dessert som har blitt et symbol

Selv i dag fremkaller denne kremfylte briochen umiddelbart glamouren fra 1960-tallet, somrene i Saint-Tropez og den bekymringsløse elegansen fra en svunnen tid. Den har aldri forlatt utstillingsskapene i sørfranske konditorier og fortsetter å inspirere en rekke varianter.

Men det som ofte glemmes er at uten Brigitte Bardots teft og smak, kunne denne familieoppskriften ha forblitt en hemmelighet. Én bit var alt som skulle til for å gjøre den til en legende.

Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
