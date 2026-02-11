Som 44-åring gikk hun ned 21 kg bare ved å endre sammensetningen av tallerkenen sin

Etter årevis med jojo-slanking og skyldfølelse rundt mat, fant Arpita Nandi, en regnskapsfører fra Kalkallo i Australia, en annen vei. I stedet for å fokusere på vekten sin, bestemte hun seg for å revurdere forholdet sitt til mat og kroppen sin for å gjenoppdage glede, energi og selvtillit.

Når kjøkkenet blir et tilfluktssted … og en felle

Under nedstengningene var matlaging mye mer enn bare et måltid for Arpita: det var trøst, et øyeblikk med kreativitet og glede. «Min daglige lykke var matlaging. Det var min eneste glede utenom jobb», betror hun . Bortsett fra at litt etter litt begynte de tunge måltidene og etablerte vanene å gå ut over hennes fysiske og mentale velvære.

Denne observasjonen er veldig vanlig: vi kan alle finne trøst i det som gir oss næring, og det er ingenting galt med det. Den virkelige utfordringen, som Arpita oppdaget, er ikke å «korrigere» kroppen sin, men å finne indre balanse og gjenopprette kontakten med sine sanne behov.

Vendepunktet: å lytte til seg selv og kroppen sin

For Arpita kom ikke vendepunktet fra å se et tall på vekten, men fra å bli bevisst på sin emosjonelle og fysiske tilstand. «Jeg følte meg utmattet og frakoblet meg selv. Jeg innså at den eneste personen som kunne hjelpe meg var meg selv», forklarer hun. Hun forsøkte deretter å forstå hvorfor hun spiste, hvordan kroppen hennes reagerte og hvordan spisevanene hennes reflekterte hennes daglige liv.

Med hjelp fra psykologer og coacher jobbet hun med kroppsbildet sitt og forholdet sitt til mat. Målet var ikke å forandre kroppen hennes eller straffe seg selv for hver tabbe, men å lære å lytte til kroppen sin, å spise uten skyldfølelse og å gjenoppdage gleden i måltidene sine.

En enkel metode: nytelse og balanse

Arpita omorganiserte gradvis måltidene sine, ikke for å gå ned i vekt, men for å føle seg bra og mett. Hun oppdaget at det å leke med porsjonsstørrelser, legge til frukt og grønnsaker og planlegge måltidene kunne gi henne vitalitet uten å føle seg deprivert. Hun fortsetter å lage mat med det hun elsker, men med mindfulness og glede.

Hun gjør også skånsomme fysiske aktiviteter – yoga, meditasjon og turer – for å støtte sitt generelle velvære, ikke for å «forbrenne kalorier». Kroppen hennes, hennes mest dyrebare allierte, blir behandlet med respekt og kjærlighet, ikke som «et prosjekt som skal ombygges».

Det virkelige budskapet: elsk deg selv først

I dag føler Arpita seg sterkere og mer selvsikker, ikke fordi hun har gått ned i vekt, men fordi hun har valgt å elske og lytte til seg selv. «Helse er så mye mer enn tall på en vekt. Å investere i ditt velvære er å investere i din lykke og sinnsro. Disiplin handler ikke om begrensninger, men om å ta hensyn til deg selv.»

Reisen hennes fremhever en avgjørende sannhet: vekttap er ikke en rask løsning på emosjonelle utfordringer eller usikkerheter. Noen ganger begynner ekte forandring i sinnet, med hjelp fra fagfolk, støtte fra sine kjære og aksept av kroppen sin som den er.

Til syvende og sist er ikke veien til velvære en streng diett eller en fysisk transformasjon. Den er skrevet med kjærlighet, tålmodighet og selvrespekt. Og på denne reisen blir hvert måltid, hver bevegelse, hvert øyeblikk med hvile en omsorgshandling og feiring for kroppen din.