Hvorfor mangedobler disse bildene av natur og solskinn seg på sosiale medier midt på vinteren?

Grønn
Photo d'illustration : Nam Quân Nguyễn/Pexels

Stilt overfor vintermørket deler mange på sosiale medier flere bilder av solfylte landskap, blomster og naturscener for å lyse opp nyhetsstrømmene sine. Dette fenomenet, som observeres hvert år på denne tiden, kan forklares med flere psykologiske og sosiale faktorer.

En respons på mangelen på lys og lav moral

Vinteren forbindes ofte med mindre sollys, noe som kan påvirke folks humør og energinivå. Psykologiforskere har vist at samspillet mellom sollys, den biologiske klokken og humør er komplekst, og at mangel på lys kan bidra til at humøret for noen mennesker forverres.

I denne sammenhengen fungerer bilder av solskinn, grøntområder eller lyse landskap på sosiale medier som en visuell motgift mot vinterens monotoni: de minner oss om våren og vekker positive følelser.

Den velværefremmende effekten av naturbilder

Ifølge psykologisk forskning kan det å bare se på bilder av naturen være nok til å forbedre emosjonell velvære og redusere stress. Denne positive responsen forklares delvis av teorier som stressreduksjonsteorien og oppmerksomhetsgjenopprettingsteorien, som understreker at naturscener beroliger sinnet og gjenoppretter oppmerksomheten.

Studier har vist at naturbilder vekker flere følelser av fred, glede og håp enn urbane eller nøytrale bilder, noe som kan forklare hvorfor de er spesielt populære i kalde eller dystre perioder.

En måte å dyrke kollektiv optimisme på

På sosiale medier er disse innleggene ikke bare en måte å dele vakre bilder på; de deltar også i et slags kollektivt ritual for å hjelpe oss å vente på våren. Ved å mimre om tidligere solfylte turer eller forestille seg de som skal komme, skaper folk en slags «visuell nedtelling» til varmere dager.

Dette fenomenet forsterkes ytterligere ettersom bruken av plattformer naturlig øker når været er kaldt eller vanskelig, fordi folk tilbringer mer tid innendørs og tyr til digital teknologi for å samhandle og underholde seg selv.

Fra estetisk nytelse til mental helse

Utover det sesongmessige aspektet fremhever denne atferden viktigheten av å få kontakt med naturen, selv på avstand. Bilder av grøntområder, lys og naturlige rom kan fungere som en kilde til komfort og mental regenerering, og dermed styrke det psykologiske båndet med miljøer som oppfattes som beroligende.

Etter hvert som vinteren drar ut, kan disse naturscenene som deles på nettet bidra til å lindre følelsen av mangel på lys og dyrke frem en mer positiv stemning i folks nyhetsstrømmer frem til våren kommer.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
