Som 21-åring reflekterer denne britiske modellen over en kosmetisk prosedyre hun angrer på.

Bare 21 år gammel er Apple Martin, datter av den amerikanske skuespillerinnen Gwyneth Paltrow og den britiske sangeren og låtskriveren Chris Martin, allerede i ferd med å gjøre seg bemerket som modell og stigende stjerne. I en «Beauty Secrets»-video for Vogue avslørte den unge kvinnen sin skjønnhetsrutine som en «stresset student» – samt en kosmetisk prosedyre hun hadde som tenåring som hun nå angrer på. Dermed åpner hun for en ærlig dialog om skjønnhetspress, usikkerheter og selvaksept.

«Jeg gikk gjennom en prosedyre én gang ... og jeg angret.»

I videoen velger Apple åpenhet: hun innrømmer at hun bare har fått leppefyll én gang, i en alder av 18 år. Hun forklarer imidlertid at hun raskt syntes resultatet var «for stort» og ikke kjente seg igjen. Denne refleksjonen, noen år senere, fungerer som en implisitt advarsel om kosmetiske avgjørelser tatt for tidlig, under påvirkning av trender og sosiale medier.

Langt fra å glorifisere prosedyren, insisterer Apple Martin på at hun ikke har gått tilbake, og at dette valget for henne fortsatt er «en opplevelse hun lærte en lekse av». Hun illustrerer dermed dilemmaet mange unge voksne står overfor: å ville tilpasse seg et idealisert bilde samtidig som de lærer å akseptere ansiktet sitt slik det er.

Fra kviser til selvaksept

I den samme videoen åpner den unge modellen seg også om kviseproblemene sine på videregående, som hun beskriver som «en kilde til forlegenhet og et fall i selvtillit». Uten å dramatisere det, forteller hun hvor mye disse utbruddene tynget selvtilliten hennes i ungdomsårene. I dag har budskapet hennes endret seg: hun minner oss om at det å ha kviser eller urenheter er en del av den menneskelige tilstanden og «ikke verdens undergang».

Hun understreker virkningen av stress, noe hun humoristisk fremhever ved å vise de små merkene i pannen. Budskapet hennes er klart: jo mer du dramatiserer ting, desto mer lider huden din. Ved å vise ansiktet sitt uten sminke på kamera, normaliserer Apple en virkelighet som mange foretrekker å skjule, og tilbyr et mer medfølende syn på skjønnhet.

Mellom arv, eleganse og modeller

Apple Martin opererer ikke «i et vakuum»: hun nevner moren sin, Gwyneth Paltrow, og bestemoren sin, den amerikanske skuespillerinnen Blythe Danner, som «to ikoniske kvinner» som hun beundrer dypt. Begge er kjente skuespillerinner og stilikoner, og de representerer for henne «en skjønnhet som er både elegant og selvsikker». Ved å nevne dem viser Apple at hun er en del av en rekke offentlige personer, samtidig som hun baner sin egen vei og utvikler sitt eget image.

Dette respektfulle, men likevel distanserte perspektivet på familiearven hennes kaster også lys over hennes forhold til skjønnhet: fanget mellom svært høye standarder, medieeksponering og et ønske om å forbli autentisk, prøver den unge kvinnen å finne en personlig balanse. Hennes ærlighet om kosmetiske prosedyrer – og mer – bidrar til å bygge et mer nyansert image, langt unna den «kunstige perfeksjonen» som ofte forbindes med stjernesystemet.

Ved å reflektere over en kosmetisk prosedyre hun angrer på, gir Apple Martin verdifull innsikt i fallgruvene ved skjønnhetspress i filtrenes og sosiale mediers tidsalder. Beretningen hennes blander klarhet, selvironikk og et ønske om åpenhet: ja, hun prøvde leppefyllere, men nå foretrekker hun de midlertidige og kreative løsningene som sminke tilbyr. Hun sender et sterkt budskap til generasjonen sin: det viktigste er ikke å viske ut enhver «feil», men å lære å leve med sitt eget speilbilde, og ta valg som virkelig gjenspeiler hvem vi er.