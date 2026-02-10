«Utrolig karisma»: Denne svenske modellens stil er fengslende

Search here...

Léa Michel
Elsa Hosk, den ikoniske svenske Victoria's Secret-modellen, fortsetter å trollbinde sine millioner av følgere på Instagram med sin uanstrengte stil. Hennes siste innlegg – en selfie i sjokoladefarget skinn og matchende vide bukser – utløste en strøm av kommentarer som roste hennes «utrolige karisma» og hennes evne til å «alltid kle seg med stil».

Et ultrakarismatisk høstutseende

På bildet som ble lagt ut på Instagram-feeden hennes @elsahosk, poserer Elsa Hosk knelende foran en trevegg med store solbriller på hodet og iPhone i hånden. Den korte skinnjakken hennes med metallglidelås, brukt som en dekonstruert blazer, passer perfekt til ultraløse bukser med høy midje og kraftige brune skinnpumps. Det sjokoladefargede monokrome utseendet fra topp til tå, forsterket av en diskret leopardprintet belteveske, utstråler en tidløs rock-chic vibe. Med lett bølget blondt hår og et magnetisk blikk har Elsa mestret kunsten å lage rå karisma.

Fansen er sjarmert: «Stilens dronning!»

Reaksjonene strømmer inn, enstemmige: «Utrolig karisma, du er en stillegende», «Hun vet alltid hvordan man kler seg med stil, perfeksjon», «Den holdningen … Elsa, du er urørlig.» Både fans og moteinteresserte roser en silhuett som kombinerer komfort og raffinement, og beviser at Elsa Hosk utmerker seg i kunsten å gjøre ethvert antrekk ikonisk.

Det svenske ikonet som omdefinerer eleganse

Elsa Hosk – oppdaget av Viktor & Rolf, en Victoria's Secret-engel fra 2015 til 2018, og senere en Michael Kors-ambassadør – har etablert en sofistikert personlig stil. Fra sine parisiske streetstyle-antrekk til haute couture-fotograferinger, dyrker hun en nordisk eleganse: minimalistisk, men aldri kjedelig. Dette siste Instagram-innlegget er en påminnelse om hvorfor hun er et moteikon: en magnetisk karisma som overskrider trender.

Med sitt karakteristiske skinnutseende beviser Elsa Hosk nok en gang at ekte stil ligger i holdning. En enkel selfie forvandlet til en moteleksjon og en karisma som vinner alle over: den svenske modellen fortsetter å fascinere, bilde etter bilde.

Denne 50 år gamle gråhårede modellen, som anses som «for gammel», går på catwalken for et luksusmerke.

