"Hundøyne": Blikket til denne spanske modellen er fengslende

Cindy Kimberly, en spansk modell av nederlandsk opprinnelse kjent som @wolfiecindy på Instagram, setter internett i fyr og flamme med en fersk selfie der blikket hennes er «spesielt hypnotisk», ifølge følgerne hennes. På bildet virker øynene hennes enda mer uttrykksfulle enn vanlig, forsterket av subtil sminke med lengre vipper og myke nyanser. Fans overøser henne med ros og sammenligner henne med «en hind».

Et blikk som har fengslet lenge

Cindy Kimberly er ikke fremmed for kommentarer om sine litt mandelformede øyne, som ofte beskrives som «hinnelignende» eller «uvirkelige». I dette nye bildet fremheves effekten av naturlig lys, rosenrød rouge og blanke lepper, noe som skaper en drømmende dybde. Hun ble født i Nederland, men oppvokst i Spania på Costa Blanca, og ble berømt i 2015 takket være et innlegg av Justin Bieber ( «Herregud, hvem er dette!!!» ). I dag, med over 7 millioner følgere, er hun en modell og et moteikon, som dukker opp på magasinforsider.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

Fansens lidenskapelige reaksjoner

Kommentarene strømmer inn: «Perfekte hunnøyne», «Hun ser ut som en eventyrheltinne», «Blikket ditt smelter hjertet mitt hver gang.» Internettbrukere påpeker at dette bildet presser effekten til det ekstreme, med TikTok-veiledninger for å gjenskape dette virale «hunøyne»-utseendet. Mange ser henne som en «romantisk muse» og bemerker at selfiene hennes konsekvent lanserer skjønnhetstrender.

Hans stil og hans oppgang

Cindy utmerker seg med kunstneriske portretter og deler ofte fan art. Hennes signatursminke – definerte øyne, naturlige lepper – komplementerer hennes latinamerikansk-indonesiske ansiktstrekk perfekt. Fra barnevakt til influencer har hun gått på catwalken i Madrid, samarbeidet med merkevarer og grunnlagt Loba, en trendy og personlig kleskolleksjon.

Dette bildet av Cindy Kimberly bekrefter hennes evne til å fascinere: en enkel selfie der hennes hunnøyne fengsler mer enn noensinne. Utover summingen legemliggjør hun en tidløs skjønnhet som inspirerer millioner, og beviser at blikket hennes fortsatt er hennes største aktivum på sosiale medier.