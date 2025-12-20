Search here...

Denne pluss-size-modellen kler seg ut som cowboy og skaper furore

Modeller
Fabienne Ba.
Tabria Majors, en amerikansk pluss-size-modell med over 2 millioner følgere på Instagram, har blitt en innflytelsesrik figur i kroppspositivitetsbevegelsen. I flere år har hun brukt Instagram for å vise at skjønnhet ikke er definert av standardiserte størrelser og for å oppmuntre kvinner til å omfavne kroppene sine uavhengig av form.

Et glitrende cowboy-utseende

Nylig delte Tabria Majors flere innlegg på Instagram-kontoen sin der hun antydet at hun hadde tatt på seg et cowboy-utseende til Beyoncés konserter. Hun hentydet til sin tilstedeværelse på diverse turnédatoer, med teksten: «ATL Night 3 tar det!! Vegas er neste! Kommenter «cowboy» for detaljer om passformen! »

Et annet innlegg nevner «Cowboy Carter Houston was everythingthiiinnng!» («Cowboy Carter Houston var helt utrolig!»), en direkte referanse til Beyoncés univers, ledsaget av en rekke likerklikk og kommentarer, som fremhever entusiasmen i fellesskapet hennes for dette stilvalget inspirert av turneen.

Dette innholdet genererte sterkt engasjement på sosiale medier og fremhevet Tabria Majors' kreative og inkluderende tilnærming, ettersom hun ikke er redd for å leke med ulike stilkoder utenfor de vanlige modellstandardene. Gjennom disse cowboy-inspirerte antrekkene formidler hun et positivt budskap: uansett kroppstype kan alle ta i bruk denne stilen, ha det gøy med mote, pynte seg eller kle seg fritt som de vil – og det ser fantastisk ut!

Virkningen på motestandarder

Enten det er gjennom inkluderende kampanjer med kjente merkevarer eller innlegg på sosiale medier, bidrar Tabria Majors aktivt til å omdefinere motelandskapet ved å vise frem antrekk som er tilgjengelige for kvinner i alle størrelser. Hun har etablert seg som en inspirerende figur som feirer kroppsmangfold og oppmuntrer til fri tilegnelse av trender, uten begrensninger eller restriktive normer.

På Instagram deler hun jevnlig forskjellige antrekk, moteinspirasjoner og øyeblikk fra sitt personlige og profesjonelle liv, og tilbyr fellesskapet sitt en autentisk og uhemmet visjon av stil. Gjennom dette brede stilspekteret – fra glamorøse antrekk til mer avslappede eller temaantrekk – viser hun at mote kan være et rom for uttrykk, glede og selvtillit, åpent for alle.

Ved å omfavne cowboy-estetikken som ble popularisert av Beyoncé, beviser Tabria Majors nok en gang at mote ikke har noen størrelsesbegrensninger eller rigide regler. Suksessen hennes hviler ikke bare på utseendet hennes, men også på det sterke budskapet hun formidler: alle har rett til å føle seg vakre, selvsikre og frie til å leke med trender. Tabria fortsetter å inspirere millioner og skape varige holdningsendringer i motebransjen.

Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
