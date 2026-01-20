Denne kurvede modellen skaper furore med en kjole med en uventet detalj

Den britiske modellen Alva Claire, kjent for sitt engasjement for kroppsmangfold innen mote, skapte overskrifter denne uken. Hun ble sett på et arrangement i London, der hun hadde på seg en svart kjole hvis viktigste detalj – en integrert hette – spesielt fengslet internettbrukere. En minimalistisk, men uventet silhuett som omdefinerer tradisjonelle elegansekoder.

En svart kjole … med hette

Kjolen det er snakk om, kort og strukturert, leker med rene linjer og et tettsittende snitt. Det svarte satengstoffet omslutter figuren, men det er hetten, som faller mykt over Alva Claires skuldre, som har fanget alles oppmerksomhet. Denne detaljen, som oftere forbindes med streetwear eller bruksplagg, tilfører en dose modernitet til et ellers klassisk plagg. Sammen med svarte pumps og diskret sminke fremhever antrekket den selvsikre holdningen til modellen Alva Claire, som uanstrengt utstråler en stil som er både elegant og selvsikker.

En silhuett som utfordrer status quo

Alva Claire ble berømt i 2020 etter å ha gått for luksusmerket Versace, og ble en av de første pluss-size-modellene som prydet den ikoniske catwalken. Siden den gang har hun personifisert en ny generasjon modeller som omdefinerer skjønnhetsstandarder i motebransjen. Hun er opprinnelig fra London, og har ofte uttalt sitt ønske om å representere «det hun aldri så i blader da hun var yngre».

Med denne opptredenen i en hettekjole fortsetter hun å viske ut linjene mellom stiler – og blander den klassiske elegansen til en liten sort kjole med et mer urbant tilbehør. Det er en måte å minne oss på at mote ikke er begrenset til en enkelt silhuett eller en rigid kleskode.

En svært bemerkelsesverdig mottakelse

På sosiale medier var reaksjonene mange. Noen internettbrukere roste antrekket som «dristig og elegant», mens andre fremhevet «den visuelle komforten og symbolske kraften til hetten»: en måte for noen å «ta tilbake kroppene og plassen sin».

Stylister kommenterte også stilen: «Hettedetaljen bryter det klassiske bildet av den lille sorte kjolen, og gir den en nesten filmatisk dimensjon», bemerket en bidragsyter til det britiske magasinet Grazia. Valget av et flagrende snitt og en atypisk detalj gjenspeiler en trend som er sett på flere catwalks: en uanstrengt elegant stil, i stand til å innlemme streetwear-elementer samtidig som den forblir sofistikert.

En tilstedeværelse i samsvar med sine forpliktelser

Selv om antrekket vakte oppsikt, passer det til syvende og sist inn i Alva Claires stilistiske tilnærming, kjent for sine dristige og inkluderende motevalg. Enten på den røde løperen eller på landet, velger modellen ofte plagg som feirer kroppsformen hennes uten å skjule den.

Kort sagt deltar Alva Claire jevnlig i diskusjoner om marginaliserte kroppers plass i motebransjen og snakker ut om representasjonen av svarte, fete og skeive kvinner. Hennes måte å kle seg på er langt fra nøytral, og blir dermed et verktøy for personlig og politisk uttrykk.