«Hun ser ut som en hind»: Blikket til denne spanske modellen fascinerer internettbrukere

Cindy Kimberly, en spansk modell av nederlandsk opprinnelse, delte nylig en selfie på Instagram som viste frem et veldig uttrykksfullt utseende, forsterket av myk sminke og lengre øyevipper.

En selfie som driver fansen til vanvidd

I løpet av få timer genererte bildet en flom av beundrende kommentarer, og fans beskrev henne som å ha «hindelignende øyne» og en «uvirkelig skjønnhet», så mildt og dyptgående blikket hennes virket. Noen internettbrukere nølte ikke med å kalle bildet «magisk», ettersom lyset, vinkelen og Cindys uttrykk skapte en nesten drømmeaktig atmosfære. Andre nevnte en likhet med heltinnene i animerte eventyr, et sted mellom virkelighet og en fortryllet verden.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Cindy Kimberly (@wolfiecindy)

En "moderne hind"

Denne sammenligningen med en hind stammer fra hennes store, lett mandelformede øyne og delikate ansiktstrekk, ofte forsterket av sminke inspirert av hindøyne-stilen, veldig populær på Instagram og TikTok. Denne stilen, som understreker blikkets uskyld og intensitet, ser ut til å matche estetikken som den unge kvinnen har lagt frem.

For mange er Cindy et symbol på den romantiske estetikken i sosiale medier, en blanding av tilsynelatende skjørhet og selvsikker sensualitet som fengsler millioner av følgere. Hun klarer å forene naturlighet og raffinement, noe som styrker appellen hennes til et publikum som søker autentisitet og visuell inspirasjon.

Når en enkel selfie blir trendy

Med hver nye serie med selfier fylles kommentarfeltet med beundrende meldinger, smigrende dyresammenligninger og komplimenter for hennes angivelig unike blikk. På TikTok analyserer flere videoer til og med sminken hennes, ansiktsuttrykkene hennes og hvordan Cindy Kimberly bruker lys for å fremheve ansiktstrekkene sine. Det finnes en mengde veiledninger som inviterer brukere til å gjenskape det berømte hunnøyneutseendet ved hjelp av spesifikke skjønnhetstips.

Dette fantastiske bildet bekrefter nok en gang hennes evne til å lansere eller relansere skjønnhetstrender, enten det er snakk om øyesminke eller å posere foran kameraet. Mer enn bare en influencer, har Cindy Kimberly etablert seg som en moderne muse, i stand til å forvandle et øyeblikksbilde til et ekte viralt fenomen.