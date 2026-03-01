Skjerf: denne hygienedetaljen som ofte neglisjeres om vinteren

Om vinteren beskytter det oss mot kulde, og vi tar det nesten aldri av. Imidlertid kan et skjerf også bli et skikkelig ynglested for bakterier hvis det ikke blir ordentlig stelt.

Et tilbehør i direkte kontakt med huden

Når skjerfet brukes i flere timer om dagen, er det i konstant kontakt med haken, kinnene og halsen. Ifølge den amerikanske hudlegen Corey L. Hartman samler skjerf seg «smuss, talg og urenheter i stofffibrene», som deretter kan overføres til huden. Resultatet: irritasjon, urenheter eller akneutbrudd lokalisert på undersiden av ansiktet. Stoffene holder også på svette og rester fra hårpleieprodukter eller sminke. Alle disse elementene kan tette porene.

Kviser, dermatitt, follikulitt: de lite kjente risikoene

Ufullkommenheter forårsaket av langvarig bruk av skjerf skyldes ikke alltid klassisk akne. Spesialister foreslår flere mulige tilstander:

Mekanisk akne, forårsaket av gjentatt friksjon av stoff mot huden

Kontaktdermatitt, som manifesterer seg som rødhet og kløe

Follikulitt, en betennelse i hårsekkene

Om vinteren kan problemet forverres. Kald, tørr luft svekker hudbarrieren. Huden produserer da mer talg for å kompensere, noe som øker risikoen for tette porer. Stoffmaterialer spiller også en rolle. Syntetiske stoffer som polyester eller akryl holder lettere på varme og fuktighet. Ull, derimot, kan irritere sensitiv hud.

Hvor ofte bør du vaske skjerfet ditt?

Ifølge Dr. Hartman bør et skjerf som brukes regelmessig vaskes ukentlig, eller minst hver tredje til femte gangs bruk. Det bør rengjøres umiddelbart hvis:

Den viser synlige spor av sminke eller talg.

Den ble brukt under en sykdomsperiode

Den gir fra seg en uvanlig lukt

Valg av vaskemiddel har også betydning. Hudleger anbefaler å unngå sterkt parfymerte produkter eller tøymyknere som kan irritere huden.

Annet tilbehør som er berørt

Skjerfet er ikke det eneste vinterplagget man bør passe seg for. Luer, ørevarmere og hansker samler også bakterier og urenheter. Eksperter anbefaler:

Vask hanskene hver tredje til fjerde gangs bruk.

Å rengjøre panseret hver uke

Å få jakker og kåper på service én eller to ganger i sesongen

Dette er alle enkle trinn som kan begrense hudirritasjoner.

Kort sagt, et skjerf blir ofte oppfattet som et enkelt beskyttende tilbehør, men hvis det ikke stelles riktig, kan det føre til utbrudd og irritasjon. Om vinteren blir det like viktig å integrere vask i tekstilhygienerutinen din som å skifte putetrekk. En liten detalj, men langt fra ubetydelig for hudens helse.