Hemmeligheten bak å organisere garderoben din og ikke lenger nøle hver morgen

Om morgenen kaster vi bort så mye tid på å kle på oss, og selv om skapet vårt er overfylt med klær, vet vi aldri hva vi skal ha på oss. Vi snur hele garderoben på hodet og leter etter et overbevisende antrekk, men til tross for at vi prøver utallige klær og henger dem opp vidt og bredt, står vi bare fortvilet foran speilet. Likevel, noen ganger er alt som skal til å legge til noen rom og sortere klærne etter farge for å gjøre ting mye klarere om morgenen. Og du trenger ikke å være Marie Kondo for å få litt orden i garderoben din.

Slutt fred med garderoben din

Noen ganger tilbringer vi hele natten med å tenke på et antrekk og kan se det perfekt for oss. Så, når vi først har det på kroppen, er vi ikke så sikre på kombinasjonen av plaggene. Å kle på seg er en skikkelig hodepine, og vi savner nesten dagene da mødrene våre valgte klærne våre for oss. Skapet vårt er overfylt, og vi har nok klær til å forsyne hele nabolaget, men hver morgen er det den samme kampen. Vi står der foran garderoben som om kleshengerne skal bestemme for oss. Og blant den bunken med klær er det minst halvparten som vi ikke lenger bruker, og som bare tar opp plass til ingenting.

Før vi i det hele tatt snakker om organisering, begynner vi med det kraftigste trinnet: sortering med vennlighet. Glem presset fra trender og påbud. Den størrelse 6-jeansen du beholder «bare i tilfelle»? Den kjolen du kjøpte på et innfall og aldri brukte? Still deg selv bare ett spørsmål: føler jeg meg bra i den i dag? Lag tre bunker: Jeg bruker den og jeg elsker den, jeg bruker den ikke lenger, jeg er usikker.

Tenk i silhuetter, ikke klær

Den virkelige hemmeligheten bak å unngå ubesluttsomhet om morgenen? Slutt å tenke i individuelle plagg. Begynn å tenke i komplette antrekk . Identifiser 5 til 10 antrekk som får deg til å føle deg kraftfull, komfortabel og som deg selv. For eksempel: rette jeans + flagrende skjorte + hvite joggesko eller midikjole + ankelstøvletter + blazer. Ta deg tid til å fotografere dem om nødvendig. På den måten kan du på late eller travle dager velge fra din «meny» med velprøvde antrekk. Å bestemme seg blir automatisk, nesten lekent. Det er litt som matlaging i store mengder, men i moteversjonen.

Organiser visuelt for å puste

En effektiv garderobe er først og fremst en oversiktlig og lettlest garderobe. Jo tydeligere du kan se alternativene dine, desto mindre anstrenger hjernen din. Målet? Å skape et inntrykk av flyt. Når alt er synlig og sammenhengende, sparer du verdifull tid ... og unngår dobbeltkjøp. Og om morgenen, når øynene dine fortsatt er tårevåte, hjelper denne garderoben, organisert etter farge eller preferanserekkefølge, deg med å visualisere mulighetene. Noen enkle tips:

Grupper etter kategori (kjoler, bukser, skjorter…)

Sorter deretter etter farge innenfor hver kategori

Bruk identiske kleshengere for en følelse av harmoni

Oppbevar vesker og sko i øyehøyde

Lag en sone for «daglige nødvendigheter»

Hvis morgenen din er travel, lag en liten seksjon dedikert til basisplagg du bruker oftest. Komfortable, allsidige plagg, de som alltid fungerer. Du har utvilsomt favorittplagg som er pålitelige å bruke når du mangler inspirasjon. Ved å sentralisere disse essensielle tingene reduserer du morgenstresset med 80 %. Det er som et stilig overlevelsessett. Det kan inkludere: dine to favorittjeans, dine nøytrale topper eller din favorittjakke.

Organiser eiendelene dine i garderoben din

Start med å definere tydelige soner: én for topper, én for underdeler, én for kjoler og én for yttertøy. Innenfor disse kategoriene kan du gå videre ved å opprette underavdelinger: korte ermer / lange ermer, vide bukser / jeans, arbeidsklær / fritidsantrekk.

Skuffer fortjener også organisering. Bruk skillevegger til undertøy, strømpebukser eller tilbehør. Å rulle t-skjorter og lette gensere i stedet for å stable dem lar deg se alt med et blikk. Resultatet: færre klær glemt nederst i en haug.

Utvikle, ikke revolusjoner

Å organisere garderoben din er ikke en engangshendelse. Det er en kontinuerlig prosess. Smaken din endrer seg, kroppen din utvikler seg, stilen din blir mer raffinert. Gi deg selv tillatelse til å justere etter hvert som årstidene skifter.

En liten opprydding i starten av hver sesong hjelper deg å holde kontrollen uten å snu alt på hodet. Og hvorfor ikke gjøre dette øyeblikket til et egenpleie-ritual? Musikk, en varm drikke, prøve ting foran speilet ... Gjør det til et øyeblikk for deg selv.

Hemmeligheten er å lage en garderobe som gjør livet enklere og øker selvtilliten din. Mindre nøling, mer intensjon. Fordi det å kle på seg om morgenen ikke bør være en kilde til stress. Det kan bli en handling av egenkjærlighet. Og selv de mest uorganiserte menneskene kan gjøre det.