Hvorfor 80 % av kvinner bruker feil BH-størrelse

Hva om BH-en din ikke har helt riktig størrelse? Ifølge flere studier bruker et stort flertall av kvinner feil størrelse, ofte uten å være klar over det. Med misoppfatninger, endringer i kroppsfasong og variasjoner mellom merker er det lett å bli forvirret.

En forvirring mer utbredt enn man skulle tro

Tallene taler for seg selv : omtrent 80 % av kvinner bruker feil BH-størrelse. Dette funnet, bekreftet av diverse studier og analyser fra spesialforhandlere, fremhever en enkel realitet: mange kvinner har aldri lært hvordan de skal måle størrelsen sin riktig.

Og det er absolutt ikke et spørsmål om uforsiktighet. Størrelsessystemet kan være komplekst, noen ganger lite intuitivt og sjelden forklart i detalj når man handler. Som et resultat kan du ende opp med å bruke en ukomfortabel stil uten å engang innse det.

Kroppen din forandrer seg, og det er normalt.

Kroppen din er ikke statisk, og det er gode nyheter. Over tid forandrer, tilpasser og utvikler den seg. Hormonelle variasjoner, graviditet, vektsvingninger eller rett og slett naturlig aldring kan alle endre brystene.

Likevel fortsetter mange kvinner å kjøpe samme størrelse i årevis, av vane eller for å gjøre det lettere. Regelmessig sjekk av målene dine sikrer ganske enkelt at undertøyet passer kroppen din slik den er i dag, uten unødvendige begrensninger. Det handler om å lytte til kroppen din, ikke å korrigere den.

Størrelsene varierer avhengig av merke

En annen faktor som kompliserer saken er at det ikke finnes noen streng universell standard. En størrelse kan variere noe fra merke til merke, eller til og med fra stil til stil. Så du kan godt ende opp med å bruke en annen størrelse avhengig av om du velger en balconette-, trekant- eller bøyle-BH. Hver snitt har sin egen måte å tilpasse formen og gi støtte på. Det er ikke kroppen din som er «vanskelig», det er rett og slett at størrelsessystemet noen ganger mangler konsistens.

De små tegnene du ikke bør ignorere

Kroppen din prøver å fortelle deg noe, men du må vite hvordan du skal lytte. Visse tegn kan tyde på at BH-en din ikke passer perfekt:

Stropper som glir eller etterlater dype merker på huden

Et band som går opp bakerst

Hatter som gaper opp ... eller som komprimeres

En følelse av ubehag etter noen timer

Den konstante trangen til å justere undertøyet ditt

Disse signalene er ikke ubetydelige. De indikerer ofte manglende tilpasning, enten det gjelder størrelse eller form.

Å finne den rette passformen, uten press

I dag tilbyr mange forhandlere mål i butikk eller nettguider for å hjelpe deg med å bedre forstå størrelsen din. Vanligvis er to mål viktige: bystemålet og brystmålet.

Å kombinere disse målingene gir en mer presis indikasjon, men ingenting erstatter å prøve dem på. Å teste forskjellige former, materialer og snitt kan utgjøre hele forskjellen. Og fremfor alt finnes det ingen enkelt «riktig» måte å bruke en BH på. Noen foretrekker strukturert støtte, mens andre prioriterer komfort og bevegelsesfrihet.

Til syvende og sist handler det om mer enn bare størrelse. Det handler om å finne det som får deg til å føle deg bra, støttet uten å være begrenset, fri til å bevege deg og i harmoni med kroppen din. Brystene dine trenger ikke å følge en standard. Undertøyet ditt bør tilpasse seg deg. Å ta seg tid til å velge riktig størrelse er fremfor alt en måte å gi deg hverdagskomfort, uten press eller forventninger. Fordi det å føle seg bra i sin egen kropp ofte begynner med detaljer som bare du kan oppfatte.