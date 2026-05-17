«Du er feit, ikke stygg»: hennes motetips for kurvede figurer vinner over internettbrukere

På TikTok og Instagram tiltrekker den amerikanske innholdsskaperen Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) millioner av visninger med en setning som har blitt hennes signatur: «Du er feit, ikke stygg.» Bak denne slagordet deler hun motetips designet for kvinner i pluss-størrelse, med en frigjort, gledesfylt og sterkt selvsikker tilnærming.

Et uttrykk som endrer perspektiv

Ved første øyekast kan uttrykket virke overraskende. Likevel er det en del av en bredere «aksept av fett»-bevegelse, som søker å bruke ordet «fett» på en nøytral måte, uten skam eller fordømmelse. For Rachel Windley Speckman innebærer det å omgå dette ordet med dusinvis av eufemismer ofte at det er iboende negativt. Budskapet hennes er derfor enkelt: å være feit har ingenting å gjøre med en persons skjønnhet, stil eller verdi.

Ved å åpne hver av videoene sine med denne frasen, setter designeren umiddelbart scenen. Her er ikke mote et verktøy for å «korrigere» en kropp. Det er et rom for uttrykk, kreativitet og nytelse som er tilgjengelig for alle kroppstyper.

Motetips som inspirerer deg til å være vågal

Det som appellerer så mye til internettbrukere er også den svært praktiske naturen til innholdet hennes. Rachel Windley Speckman går fra ett antrekkssett til det neste, viser frem forskjellige kleskombinasjoner og deler brukervennlige tips for hverdagen. Fargerike kjoler, XXL-trykk, strukturerte plagg, definerte midjer, flagrende stoffer: antrekkene hennes bryter mange av reglene som lenge har vært pålagt kvinner i pluss-size.

I årevis har mote for store størrelser ofte blitt redusert til mørke, posete klær eller plagg som skal «kamuflere» kroppen. Gjennom videoene sine viser designeren det stikk motsatte: du trenger ikke å forsvinne inn i klærne dine for å være stilig. Hun minner oss også om at det ikke er noen forpliktelse til å vente på vekttap for å bruke det du virkelig elsker. En crop top, en tettsittende kjole, en oversized jakke eller bukser med trykk bør aldri være forbeholdt én enkelt kroppstype.

Et kroppspositivt budskap som føles bra

Utover klærne er det budskapet hennes som virkelig resonnerer med lokalsamfunnet hennes. Videoene hennes gir mange kvinner følelsen av endelig å være representert i en moteverden der kurvede figurer forblir stort sett usynlige. I kommentarfeltet deler abonnenter ofte hvordan de har gjenoppdaget gleden ved å kle seg opp, eksperimentere med farger eller rett og slett omfavne sin personlige stil.

Denne kroppspositive tilnærmingen handler ikke om å elske kroppen sin hvert sekund eller å føle seg konstant selvsikker. Snarere oppmuntrer den oss til å slutte å se på visse kropper som «mindre legitime» og til å ha det gøy med mote. Og fremfor alt minner den oss om at en tykk kropp ikke er et «problem som skal løses».

Endelig en mer inkluderende mote!

Suksessen til Rachel Windley Speckman (@rachel_windley_speckman) fremhever også et reelt gap i motebransjen. Til tross for noe fremgang de siste årene, sliter mange kvinner i pluss-størrelse fortsatt med å finne trendy klær i størrelsen sin eller å se figurer som ligner på dem i reklamekampanjer og magasiner. Innholdsskapere som henne bidrar derfor til å utvide representasjonen og gjøre mote mer inkluderende, både når det gjelder størrelsene som tilbys og bildene som formidles.

Suksessen beviser fremfor alt én ting: Internettbrukere er ikke ute etter råd om hvordan de kan «visuelt slanke seg». De ønsker å se folk som hevder stilen sin, tar opp plass og bruker klær med glede, uavhengig av kroppstype.

Med sitt virale uttrykk – «Du er feit, ikke stygg» – og sin uhemmede tilnærming, forandrer Rachel Windley Speckman gradvis måten noen kvinner ser på kroppene sine ... og garderobene sine.