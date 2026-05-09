Etter 50 år er det disse kriteriene som utgjør hele forskjellen når man velger komfortable sko.

Etter fylte 50 forandrer føttene våre seg gradvis med oss. Dette betyr ikke at vi skal gi opp stilen eller bare bruke «komfortsko». Du bruker det du liker, uansett alder, men det er sant at lange dager på føttene eller altfor stive sko kan bli mindre komfortable for føtter og ledd over tid.

Hvorfor komfort noen ganger blir viktigere over tid

Eksperter har observert at fotsmerter blir hyppigere med alderen, spesielt blant kvinner. En britisk studie utført over ti år av universitetene i Southampton og Oxford viste at en betydelig andel av deltakerne rapporterte fotsmerter etter fylte 60 år.

Over tid kan foten bli litt bredere, miste noe av sin naturlige demping, eller fotbuen kan bli flatere. Som et resultat kan noen sko som en gang var komfortable plutselig føles for trange eller ukomfortable. Dette betyr ikke at du trenger å fornye garderoben din, men heller lære å lytte til kroppen din og, om nødvendig, velge stiler som passer bedre til din hverdagskomfort.

Riktig passform: detaljene som utgjør hele forskjellen

Blant de viktigste kriteriene er det som kalles «riktig passform»: med andre ord en sko tilpasset størrelsen og spesielt bredden på foten din. En vitenskapelig oversikt publisert i 2024 i tidsskriftet MDPI minner oss om at det å bruke sko som er for smale kan bidra til smerte, friksjon eller deformiteter som hallux valgus, også kjent som en hallux hallux.

Forsiden av foten fortjener derfor spesiell oppmerksomhet. Sko som gir nok plass til tærne lar foten bevege seg mer naturlig og reduserer trykkpunkter. Og nei, å velge en bredere sko betyr ikke å ofre stil. I dag tilbyr mange merker stilige modeller designet for å gi mer plass og støtte.

Detaljene som virkelig utgjør en forskjell

Støtte for fotbuen spiller også en viktig rolle. En polsk studie utført på personer i alderen 65 til 74 viste at opplevd komfort var sterkt avhengig av støtte for fotbuen. Noen ganger kan en enkel ergonomisk innersåle være nok til å forvandle et vanlig par sko til en daglig nødvendighet.

Hælhøyden har også betydning. Ifølge den anerkjente Chingford-studien kan hyppig bruk av hæler høyere enn 5 cm være forbundet med økt leddsmerter, spesielt i knærne. Dette betyr ikke at hæler bør forbys helt. Igjen, det handler om balanse og personlig preferanse. For langvarig daglig bruk anses en liten hæl på 2 til 3 cm ofte som et godt kompromiss mellom stil og komfort. Til slutt kan fleksibiliteten til sålen og pustende materialer utgjøre en stor forskjell på lange dager.

Noen enkle tips for å ta et bedre valg

Visse vaner kan også bidra til å unngå ubehagelige overraskelser.

For eksempel, å prøve sko på slutten av dagen lar deg ta hensyn til den lette naturlige hevelsen i føttene.

Å gå rundt i butikken i flere minutter med dem er også mye mer avslørende enn å bare prøve dem på mens du sitter.

Det kan også være nyttig å måle føttene dine fra tid til annen: skostørrelsen endrer seg noen ganger over tid.

Hvis smertene kommer tilbake regelmessig, kan det være lurt å konsultere en fotterapeut. En fagperson kan identifisere eventuelle ubalanser og anbefale passende løsninger, for eksempel tilpassede ortoser.

Til syvende og sist handler ikke valg av komfortable sko etter fylte 50 om å passe inn i en boks eller følge aldersrelaterte regler. Det handler rett og slett om å gi føttene støtten de noen ganger trenger for å fortsette å bevege seg, gå og nyte dagene med letthet.