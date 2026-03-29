Denne pluss-size influenceren deler klestipsene sine, og rådene hennes er universelt anerkjente.

Silhuetttips
Fabienne Ba.
@maisie_crompton / Instagram

Å finne klær du føler deg vel i kan forandre alt. På sosiale medier omdefinerer noen innholdsskapere motenormer med en mer inkluderende og avslappet tilnærming. Dette er tilfellet med Maisie Crompton, hvis råd appellerer til et bredt publikum.

Å kle seg for seg selv, først og fremst

På plattformene sine deler Maisie Crompton jevnlig antrekksideer designet for kroppstypen hennes. Gjennom videoene sine demonstrerer hun ulike måter å kombinere klær på, samtidig som hun forklarer utviklingen av stilen sin.

I lang tid var klesvalgene hennes styrt av et ønske om å være diskret. I dag er tilnærmingen hennes ganske annerledes: hun foretrekker antrekk som smigrer henne og som hun føler seg helt selv i. Budskapet hennes er enkelt, men kraftfullt: det handler ikke om å følge rigide regler, men om å finne sin egen stil. Dette er «formler» for klær, som hun kaller dem, som lar deg føle deg komfortabel og selvsikker hver dag.

Plagg som kombinerer stil og komfort

Blant anbefalingene hennes nevnes visse snitt ofte. Bukser med høy midje, for eksempel, verdsettes for sin støtte og sin evne til å strukturere silhuetten. Jeans med vide ben, derimot, er tiltalende for sin komfort og brukervennlighet. Utover selve plaggene er det følelsen som teller mest. Å føle seg fri til å bevege seg, komfortabel i klærne dine og i harmoni med stilen din. I en kroppspositiv tilnærming handler det aldri om å «korrigere» eller «skjule» en kropp, men snarere om å støtte den, feire den og tilby den klær som respekterer dens virkelighet.

Selvtillit, nøkkelelementet i utseendet

For Maisie Crompton handler mote om mye mer enn bare utseende. Det er et verktøy for selvutfoldelse. Hun minner oss om at alle kropper fortjener å bli verdsatt, uansett størrelse. Og den selvtilliten faller ikke fra himmelen: den bygges litt etter litt ved å teste, prøve og våge. Å endre stilen din, bruke et snitt du ikke ville ha vurdert før, leke med farger eller stoffer ... dette er alt måter å utforske identiteten din gjennom klærne dine. Og fremfor alt, å gjenerobre imaget ditt.

Inspirasjoner som er enkle å ta i bruk

En av styrkene ved innholdet hennes er tilgjengeligheten. Antrekkene hun foreslår er ofte satt sammen av enkle plagg som er enkle å finne og mikse og matche. Vide jeans med en tettsittende topp, en flagrende skjorte åpen, eller til og med et komfortabelt, men stilig antrekk for en arbeidsdag: ideene hennes tilpasser seg ulike livssituasjoner. Hun fremhever også verdien av allsidige klær som du kan bruke både når du går ut og er hjemme. Det er en måte å bygge en praktisk garderobe uten å ofre stil.

En mer inkluderende mote, endelig synlig

Maisie Cromptons suksess er en del av en bredere bevegelse. Flere og flere innholdsskapere for pluss-size snakker ut og tilbyr inspirasjon skreddersydd for ulike kroppstyper. Denne økte synligheten gjør at flere mennesker kan se seg selv reflektert i bildene de ser. Og det forandrer seg mye. Mote blir mer åpen, mer realistisk og mer menneskelig. Den beveger seg gradvis bort fra standarder som passer til alle for å gi plass til et mangfold av kropper, stiler og uttrykk.

Gjennom rådene sine tilbyr Maisie Crompton en befriende visjon for mote. En mote der komfort, nytelse og personlig uttrykk går foran påbud. Du trenger ikke å passe inn i noen boks. Til syvende og sist er kanskje det beste rådet dette: lytt til deg selv. Og fremfor alt, velg klær som får deg til å føle deg bra, virkelig bra.

Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
