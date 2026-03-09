Disse 5 typene sko svekker føttene dine, ifølge en fotterapeut

Vi velger dem for stilen eller den umiddelbare komforten. Noen hverdagssko kan imidlertid på lang sikt svekke føttene og gi ubalanse i holdningen.

Høye hæler: for mye press på forfoten

Stiletthæler, et symbol på eleganse, endrer vektfordelingen betydelig. Jo høyere hælen er, desto mer blir belastningen konsentrert på forfoten, noe som kan føre til smerter i mellomfoten og forverre visse deformiteter som hallux valgus.

Biomekaniske analyser viser også at langvarig bruk av høye hæler påvirker den generelle holdningen: knær, hofter og korsrygg kompenserer for fremoverhellingen. Denne gjentatte tilpasningen kan bidra til muskelspenninger og kroniske smerter. Spesialister anbefaler å reservere disse stilene til spesielle anledninger og velge mer moderate hælhøyder med god hælstøtte på daglig basis.

Sneakers uten snøre: utilstrekkelig støtte

Slip-on joggesko er praktiske og raske å ta på, og er tiltalende på grunn av sin enkelhet. Mangelen på lisser eller et justerbart festesystem kan imidlertid redusere fotens stabilitet i skoen.

Uten en presis passform kan foten skli litt for hvert steg. Tærne har da en tendens til å krølle seg for å holde skoen på plass, noe som øker muskelspenningen over tid. Fotterapeuter minner oss om at riktig støtte for vristen er viktig for å begrense repeterende mikrobevegelser, forhindre blemmer og beskytte leddene.

Plattformmuldyr: en ustabil base

Platåsko kombinerer to problematiske elementer: en tykk såle og mangel på ryggstøtte. Denne designen kan øke risikoen for ustabilitet, spesielt ved ankelen.

En stiv plattform begrenser fotens naturlige rullebevegelse. Foten er utformet for å absorbere støt og tilpasse seg underlaget takket være en viss grad av fleksibilitet. Når denne bevegelsen hindres, kompenserer andre ledd. Fraværet av en hælstropp øker også risikoen for skade. Forstuinger i ankelen er blant de vanligste skadene i underekstremitetene, spesielt ved raske bevegelser eller på ujevne underlag.

Crocs-stil skumtresko: utrolig komfortable

Myke og lette skumtresko gir en umiddelbar følelse av komfort. Den svært fleksible strukturen og begrensede støtten kan imidlertid svekke føttene når de brukes over lengre tid.

Mangel på sidestabilitet kan øke risikoen for forstuinger hos personer med sensitive ankler eller hypermobilitet. Videre kan en for myk såle legge for stor belastning på muskler og sener, noe som må kompensere for mangelen på strukturert støtte. Fotpleiere understreker at en passende sko bør stabilisere hælen og støtte bevegelsen uten å være for fleksibel.

Flip-flops og flate sandaler: anstrengte tær

Flip-flops og flate sandaler, som er veldig populære så snart været blir varmere, virker ideelle i varmt vær eller for hovne føtter. Designet deres legger imidlertid konstant belastning på tærne. For å forhindre at skoen sklir, må foten strammes opp for hvert steg. Denne gjentatte sammentrekningen kan forårsake smerter i fotballen og forverre visse betennelser, som for eksempel plantar fasciitt.

Den fullstendige mangelen på støtte bak på foten øker også risikoen for fall, spesielt på våte underlag. Den amerikanske podiatriske medisinske foreningen anbefaler at denne typen sko ikke anbefales for lange turer eller langvarig daglig bruk.

Hvorfor det er viktig å holde seg på plass

Foten inneholder 26 bein og en rekke ledd, leddbånd og sener. Den gir balanse, absorberer støt og støtter hele kroppen. Feil fottøy forårsaker ikke bare lokalt ubehag; det kan påvirke den generelle holdningen. På lang sikt kan dårlig støtte bidra til smerter i kne, hofte eller rygg. Spesialister anbefaler å velge modeller som:

De holder hælen fast

De tilbyr en stabil såle, verken for myk eller for stiv.

Tillat en jevn progresjon av trinnet

De tilpasser seg fotens form

Det handler ikke om å forby visse stiler, men om å unngå langvarig bruk når støtten ikke er tilstrekkelig.

Kort sagt, å ta vare på føttene dine betyr også å bevare balansen og mobiliteten. Å bytte sko, lytte til smertesignaler og søke råd hos en fotterapeut ved vedvarende ubehag er enkle grep som kan utgjøre en forskjell i det lange løp.