Å knyte skolissene på denne måten er den nye trenden for 2026

I moteverdenen kan detaljer noen ganger forvandle et hverdagstilbehør. På sosiale medier får en spesiell måte å snøre sko på stadig mer oppmerksomhet. Teknikken innebærer å lage små sløyfer mellom hvert par med maljer, noe som skaper en dekorativ effekt langs hele skoens lengde.

En snøreteknikk som forvandler joggesko

I motsetning til tradisjonell snøring der lissene krysser seg til en endelig knute, innebærer denne metoden å knyte lissene ved hvert malje. Mer spesifikt er hvert par med motsatte maljer knyttet i en liten sløyfe. Lissen sikksakkvikler seg ikke over hele skoen; i stedet danner den en serie løkker som dekorerer forsiden av skoene.

Resultatet er en svært visuell stil, noen ganger sammenlignet med bånd eller dekorative snøringer inspirert av dansesko eller korsetter. Skosnøringsspesialister påpeker at det finnes en rekke teknikker for å modifisere utseendet til joggesko, noen rent estetiske, mens andre tjener til å forbedre fotstøtten.

Sosiale medier, drivkraften bak tilbehørstrender

Denne teknikken får oppmerksomhet, særlig fordi sosiale medier nå spiller en sentral rolle i å spre motetrender. Ifølge en analyse fra Pew Research Center påvirker plattformer som Instagram og TikTok i økende grad hvordan klestrender oppstår og spres til allmennheten.

Enkle tilbehør – skolisser, smykker eller frisyrer – passer spesielt godt til disse virale trendene fordi de enkelt kan kopieres. I denne sammenhengen blir veiledninger som demonstrerer originale snøreteknikker ofte svært populære.

En lang tradisjon med kreativ snøring

Ideen om å tilpasse skolissene dine er ikke ny. Spesialiserte guider lister opp dusinvis av forskjellige metoder, alt fra stigesnøring til sjakkbrett- eller spindelvevsnøring. Noen teknikker brukes innen spesifikke felt, for eksempel sport eller militæret, for å forbedre støtten eller forhindre at skolissene løsner.

Andre metoder tjener imidlertid en i hovedsak estetisk funksjon og tillater personalisering av joggesko eller pensko. Snøring med sløyfer i hvert malje faller nettopp inn under denne kategorien: det forvandler et utilitaristisk element til en visuell detalj.

En trend som spiller på personalisering

Populariteten til denne typen snøring gjenspeiler også en bredere trend innen moderne mote: personalisering. Folk ønsker i økende grad å tilpasse klær og tilbehør for å uttrykke sin personlige stil. Spesielt joggesko har blitt et testområde for moteentusiaster.

Å bytte lisser, endre fargen eller bruke originale snøreteknikker lar deg forvandle et par sko uten å måtte kjøpe et nytt par. Sløyfebåndet i hvert malje illustrerer hvordan en enkel detalj kan bli en trend på sosiale medier.

Kort sagt, enkel å reprodusere og visuelt original, er denne stilen (sløyfe-snøring) en del av en lang tradisjon med kreativ snøring som lar deg personliggjøre skoene dine. Som det ofte er tilfelle innen mote, er det noen ganger de enkleste detaljene som tiltrekker seg mest oppmerksomhet.