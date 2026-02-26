Denne smarte kjolen lover å løse vårt største moteproblem

Snart slipper du å velge mellom blomstermønster eller prikker. Ikke mer nøling foran speilet eller kamp om kleshengere. Det er løftet til den smarte kjolen laget av Adobe, som garanterer «skreddersydde» utseender. Den løser alle motedilemmaer på egenhånd. Dens unike funksjon? Den reagerer på dine estetiske ønsker og endrer mønstre umiddelbart.

En kjole som forvandles med et klikk

Se for deg en verden der du kan forvandle klesdesignet ditt med bare noen få klikk, uten å måtte dra hjem eller finne et bortgjemt sted. En kjole som sparer deg for improviserte moteshow på soverommet ditt og hindrer deg i å leke «eny, meeny, miny, moe» med klærne dine. En kjole der du er din egen stylist og kan tilpasse den slik du vil med et knappetrykk. Dette er ikke kleskoden til en science fiction-film, og det er heller ikke et plott-verktøy som «Black Mirror». Det er moterevolusjonen brakt til deg av Adobe.

Programvareselskapet bak Photoshop har laget en unik, men likevel bemerkelsesverdig allsidig «digital kjole». Denne kameleonkjolen, kalt «Project Primrose», forvandler seg etter brukerens ønsker, og går fra enkle striper til finurlige grafiske former. Den ble først avduket i 2023 på Adobe MAX 2023: Sneaks in Los Angeles, og kan til og med animere seg selv på brukerens silhuett, noe som gir inntrykk av et kunstverk i bevegelse.

Et moderne magisk triks muliggjort av «forsterkede» paljetter. Dette designet med «slangeskinnseffekt» inneholder ikke lær eller paljetter, men «reflekterende lysdiffuserende moduler» laget av flytende krystaller som ligner på de som brukes i smart belysning. Utover å oppfylle drømmene til enhver ubesluttsom fashionista, varsler denne futuristiske kjolen en ny æra innen mote – en som er mer personlig og praktisk.

Mer enn bare et mønster: en kjole som tilpasser seg deg

Denne kjolen skjuler dusinvis av andre lag, og i stedet for å fremheve usikkerheten din i speilet, inngår den en vakker dialog med kroppen din. Det er nesten et visuelt skue. Silhuetten tolkes på nytt og blir ett med plagget. Du kan friske opp antrekket ditt med noen få enkle trinn og sømløst gå over fra «kontor» til «jentekveld» uten å forlate hjemmet. Det er vanskelig å ignorere oppfinnsomheten i denne kreasjonen.

Og i en verden der alle antrekk man ser i byen ser like ut og bare er en refleksjon av flyktige trender, gir denne smarte kjolen enda mer mening. I tillegg til å spare deg dyrebar tid om morgenen og la deg trykke på snooze-knappen, tilbyr den en mer personlig og mindre ensartet stil.

Spektakulær dings eller ekte revolusjon?

La oss være ærlige: foreløpig er denne kjolen mer en spektakulær prototype enn et prêt-à-porter-plagg som er klare til å invadere garderobene våre. Den fascinerer, den imponerer, den får folk til å snakke, men kan vi virkelig forestille oss å gå på jobb i en kjole animert av bevegelige mønstre?

For noen virker ideen overdreven. For andre er det ren spenning: endelig interaktiv mote, uendelig tilpassbar, som unngår overforbruk. Du trenger ikke lenger å kjøpe tre forskjellige versjoner for å variere stilen din. Ett klikk er alt som skal til. Hvis teknologien blir tilgjengelig og bærbar for daglig bruk, kan den forandre måten vi konsumerer mote på. Dessuten sikter Adobe enda lenger og ønsker å gjøre denne kjolen til et «allterrain plagg».

«Designere kan integrere denne teknologien i klær, møbler og andre overflater for å åpne opp for uendelige stylingmuligheter, som muligheten til å laste ned og bruke den nyeste kreasjonen fra en favorittdesigner», uttalte Adobe. Med andre ord er denne kjolen designet for å være selvforsynt. Og dette nesten utopiske plagget prydet også catwalken på moteuken, takket være designer Christian Cowan. Han ga det en liten makeover, med 1264 kronblader, 144 stjerner og 45 000 krystaller.

Smarte kjoler som tilpasser seg, tøyelige klær som tilpasser seg vektsvingningene våre, plagg som kan forvandles til vesker eller jakker ... morgendagens mote vil bestå av aktive tekstiler, dynamiske detaljer og geniale tillegg. Det er langt mer lovende enn «cyborg»-silhuettene beskrevet i science fiction.