«Moorcore», trenden inspirert av denne nylige filmen som fengsler en ny generasjon

Kino forteller ikke bare historier; det inspirerer også garderobene og interiøret vårt. Med den nylige utgivelsen av filmen «Wuthering Heights» tar en ny estetikk allerede over sosiale medier. Navnet er «moorcore», en romantisk og utpreget oppslukende trend.

En trend født fra kinoverdenen

«Wuthering Heights», som ble utgitt i februar, vakte umiddelbart oppmerksomhet, både for rollebesetningen og den slående visuelle atmosfæren. Med Margot Robbie og Jacob Elordi i hovedrollene fordyper filmen seerne i et forblåst landskap, mellom tåkete heier og omsluttende herskapshus.

Det er denne spesielle atmosfæren som ga opphav til begrepet «moorcore». Ordet kombinerer «moor», som refererer til våtmarkene som er typiske for Nord-England, og suffikset «-core», som ofte brukes for å navngi en spesifikk estetisk eller visuell verden. Resultatet: en stil som fremkaller vill natur, intens romantikk og en historisk fantasi.

En blanding av mørk romantikk og historisk eleganse

Moorcore-estetikken henter direkte inspirasjon fra landskapene i Yorkshire, så vel som fra georgiansk og viktoriansk tid. Den spiller på en atmosfære som er både dramatisk og poetisk, der rå natur møter en svunnen eleganse. Fargepalettene favoriserer dype, naturlige toner: jordbrun, mosegrønn og skifergrå. Til disse nyansene legges noen ganger mykere fargetoner som kremfarget eller støvete rosa, noe som myker opp den helhetlige effekten.

Stoffer spiller også en sentral rolle. Tykk fløyel, mørk blonde, teksturert ull og delikat broderi skaper silhuetter med rik tekstur. På sosiale medier deler noen motehistorikere allerede inspirasjoner som er typiske for denne estetikken: lange, flagrende kjoler, strukturerte kåper og vintageplagg fulle av karakter.

I dekorasjonen uttrykkes universet også lett: messinglysekroner, antikke speil, lett falmede blomstertekstiler eller gjenstander patinert av tiden bidrar til å skape denne desillusjonerte atmosfæren.

Sjarmen til gjenstander som har en historie

Moorcores appell stammer delvis fra dens tilpasning til et skifte i følsomhet innenfor nåværende trender. Etter år dominert av minimalisme og rene linjer, søker mange nå gjenstander som «har en sjel». Moorcore-estetikken verdsetter gjenstander preget av tid, deres «vakre ufullkommenhet» og følelsene de kan fremkalle. Loppemarkeder, bruktbutikker og vintagebutikker har blitt ideelle steder å utforske og omfavne denne stilen.

I interiøret gjenspeiles dette i teksturerte dyner, mørke tremøbler, bronsetilbehør og krystallanheng som sprer et mykt lys. Hvert element ser ut til å fortelle en historie.

Et verdensbilde som taler til en hel generasjon

Utover mote eller dekorasjon fungerer moorcore først og fremst som et komplett univers. Det fremkaller ensomme landskap, lidenskapelige historier og en dyp forbindelse til naturen. På sosiale medier tillater denne fordypende estetikken konstruksjonen av en sammenhengende og kraftfull visuell verden. Den tilbyr også en form for eskapisme: en verden hvor man kan uttrykke seg fritt, feire alle silhuetter og leke med teksturer, volum og lagdeling uten begrensninger.

Kort sagt, som ofte er tilfelle, fungerer kino som en kreativ katalysator. Med «Wuthering Heights» finner bildene fra de engelske heiderne veien inn i moderne mote og interiørdesign. Dette er ytterligere bevis på at bildene som projiseres på skjermen fortsetter å påvirke hvordan vi uttrykker vår stil og estetiske sanser.