«Dopamin-dressing»-trenden: å bringe farge tilbake til hjertet av garderoben vår.

Etter flere sesonger dominert av beige, grått og kamelfarget, gjør mote comeback. I 2026 er «dopamin-dressing» tilbake i forgrunnen med en enkel idé: å velge klær som får deg til å føle deg bra, i stedet for å gli inn i bakgrunnen.

En trend født av en ny måte å kle seg på

Begrepet «dopamin-dressing» ble popularisert av Dawnn Karen , en amerikansk psykolog som spesialiserer seg i mote og professor ved Fashion Institute of Technology i New York. I boken sin, som ble utgitt i 2020, utforsker hun sammenhengen mellom våre klesvalg og vår sinnstilstand. Ideen har blitt spesielt tiltalende etter nedstengningene. Mens garderober lenge har prioritert komfort og nøytrale farger, har livlige fargetoner gradvis gjenvunnet sin plass i kolleksjoner. Det gjenspeiler et ønske om letthet, selvutfoldelse og et positivt humør å bruke klær.

Kan farger virkelig endre humøret ditt?

Vær forsiktig så du ikke forenkler det for mye: til tross for det stemningsfulle navnet, er ikke «dopaminpåkledning» basert på bevis for at fargerike klær mekanisk utløser en dopaminfrigjøring. Den mest plausible forklaringen ligger innen feltet «legemliggjort kognisjon». Denne tilnærmingen studerer hvordan det vi har på oss kan påvirke tankene, atferden og selvoppfatningen vår.

Kort sagt, et antrekk kan bidra til å sette deg i en bestemt sinnstilstand, men det handler ikke bare om farge. Det handler også om hva plagget vekker hos deg, hvordan du bruker det og følelsen det gir deg.

I 2026 stiller mote klokken tilbake.

Tilbakekomsten av «dopamin-dressing» følger en bredere bevegelse: en mote som tør mer. Etter år med diskret minimalisme er silhuetter utsmykket med dristige og selvsikre farger.

Oransje kåper, lavendelfargede strikkeplagg, sitrongule tilbehør: livlige fargetoner gjør comeback i motekolleksjoner og, fremfor alt, på gatene. Denne trenden er ikke begrenset til catwalken. Gatestilen omfavner den med entusiasme, noen ganger til og med før trendene annonseres av designere. Denne nyvunne klesfriheten lar oss også bryte oss løs fra den fryktede «jeg har ingenting å ha på meg» : garderoben din blir en lekeplass, snarere enn en liste med regler å følge.

Hvordan ta i bruk dopamindressing uten å overdrive?

Gode nyheter: du trenger ikke å forvandle garderoben din til en regnbue for å omfavne trenden. Flere alternativer lar deg ta den til deg på en naturlig måte.

Første alternativ: fokuser på et statement-plagg. En livlig kåpe, en fargerik veske eller et par dristige sko er nok til å friske opp et nøytralt antrekk. Det er den ideelle løsningen hvis du liker balanserte stiler, men ønsker det lille ekstra.

Andre alternativ: prøv monokrom. Å bruke flere plagg i samme dristige fargetone kan virke dramatisk, men resultatet er ofte overraskende harmonisk. Ved å holde deg til én fargefamilie unngår du komplekse kombinasjoner samtidig som du stolt viser frem stilen din.

Tredje tips: lek med teksturer. Foretrekker du et mer diskret utseende? «Dopamin-dressing» betyr ikke nødvendigvis sterke farger. Myk fløyel, en komfortabel strikkepinne eller en lysende sateng kan også skape en følelse av nytelse og gi et antrekk mer karakter.

Den virkelige regelen: velg det som passer deg

Dette er kanskje det mest interessante aspektet ved trenden. Det finnes ingen universell fargekart for kleslykke. Du trenger ikke å bruke gult fordi det anses som muntert, og heller ikke rosa fordi det fremkaller sødme. Hvis du føler deg spesielt bra i dypblått, burgunder eller mer dempede nyanser, er disse fargene helt akseptable.

«Dopamindressing» kommer virkelig til sin rett når du omfavner trenden i stedet for bare å følge den. Målet er ikke å erstatte en estetisk begrensning med en ny regel, men å sette dine egne følelser i sentrum.

Dopamin-bandasje er derfor verken en «mirakelkur» eller en «behandling»: det er først og fremst en invitasjon til å se på klærne dine annerledes. Et plagg kan være komfortabelt, flatterende, uttrykksfullt eller rett og slett få deg til å smile når du tar det på deg. Og hva om det beste antrekket i morgen rett og slett var det som får deg til å føle deg bra? Tross alt kan mote også handle om nytelse.