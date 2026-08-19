Rosa er ikke lenger bare for kvinner: «maskulin» mote bryter reglene

Rosa, som lenge har vært henvist til kategorien «feminin farge», setter nå sitt preg på menns garderober. Pudderrosa, laks, bringebær eller til og med fuchsia: den kommer i uendelige nyanser og bæres med selvtillit. Og hva om den virkelige trenden til syvende og sist rett og slett er å kle seg slik man vil?

Pink har aldri hatt et kjønn.

«Rosa for kvinner», «blå for menn»: denne assosiasjonen virker kjent, nesten åpenbar. Likevel er den verken universell eller tidløs. På begynnelsen av 1900-tallet rådet noen amerikanske publikasjoner gutter til å bruke rosa, som ble ansett som en «lysere og mer passende farge» til garderoben sin, mens blått noen ganger ble assosiert med større delikatesse.

Den berømte rosa-feminine, blå-maskuline duoen etablerte seg hovedsakelig gradvis på 1940- og 1950-tallet. Et enkelt bevis på at farger ikke har noe iboende kjønn: det er samfunn som tillegger dem betydninger, og disse betydningene kan utvikle seg.

Faktisk, før vestlig herremote ble mye mer diskré fra slutten av 1700-tallet og utover, brukte menn i overklassen lett fargerike, broderte og rikt dekorerte klær. Rosa kunne da fremkalle eleganse, raffinement eller til og med sosial status.

Fra pudderrosa til fuchsia: det finnes en stil for alle.

I dag trenger ikke lenger rosa å være provoserende for å finne sin plass i en «maskulin» garderobe. Den integreres ganske enkelt i en garderobe som i økende grad omfavner farger og varierte stiler. Herrekolleksjonene vår/sommer 2026 bekreftet dette nok en gang med en rekke myke, umettede nyanser: laks, amarant, «Himalaya-salt»-rosa ... Nyanser som er enkle å ta i bruk, selv om du aldri har våget å ta steget.

For et første forsøk, velg pudderrosa, støvete rose, palisander eller laksefarget. Disse nyansene passer veldig lett sammen med klassiske farger som ecru, grå, brun, khaki eller marineblå.

En blekrosa t-skjorte med rå denimjeans? Enkelt og effektivt.

En pastellfarget skjorte under en beige eller marineblå blazer? Elegant uten å være tettsittende.

En bringebærgenser med sjokoladefargede bukser? Du får en dristigere silhuett, men fortsatt enkel å bruke.

Og hvis du foretrekker et iøynefallende antrekk, er det ingenting som hindrer deg i å gå for knallrosa. Et par joggesko, en caps, noen sokker eller et skjerf er alt som skal til for å gi et fargeinnslag til et mer nøytralt antrekk.

«Herremote» kan endelig puste

Det kanskje mest interessante aspektet ved denne utviklingen er ikke rosafargens tilbakekomst, men friheten som følger med. Å bruke rosa sier ingenting om din personlighet, din identitet eller din maskulinitet. En farge er en farge: du liker den kanskje rett og slett.

Noe forskning utforsker hvordan klær kan påvirke vår oppfatning av kjønnsroller. En studie utført i Japan antyder at det å se flere menn i rosa kan bidra til å redusere visse tradisjonelle assosiasjoner mellom farger og maskuline eller feminine stereotypier. Mote har dermed reell makt: kraften til å gjøre normer mindre rigide, ganske enkelt ved å vise at det finnes utallige måter å kle seg på.

Slutt med påbudene: bruk det som passer deg

Den gode nyheten er at det ikke finnes noen regler som dikterer at menn må bruke blått, svart eller grått, akkurat som det ikke er noen obligatoriske farger for kvinner. Liker du rosa? Bruk det. Foretrekker du grønt, gult, lilla eller mønstre? Kjør på. Elsker du svart fra topp til tå? Det er helt greit også.

Mote har ikke noe kjønn. Det er et rom for uttrykk, kreativitet og frihet. Det trenger ikke å tilpasse seg stereotypier, påbud, normer eller diktater som hevder å bestemme hva du skal ha på deg.

Rosa trenger ikke å «erobre» herreklær; det var allerede der. Den økte synligheten er først og fremst en påminnelse om en velkommen sannhet: garderoben din er din. Så enten det er en rosa dress, en laksefarget skjorte, en støvete rosa genser eller et fuchsia-tilbehør, velg ganske enkelt det du liker, det som smigrer deg og det som får deg til å føle deg bra. Til syvende og sist er den beste kleskoden din egen.