Dette vintage «bestemor»-skjørtet gjør et stort comeback i garderobene.

Det lange blomstrete skjørtet, som lenge har vært et utdatert plagg, gjør et bemerkelsesverdig comeback. Det rir på bølgen av nostalgi som påvirker moten, og er nok en gang en fast bestanddel av kolleksjoner og garderober. En perfekt mulighet til å minne alle på at utover trender står alle fritt til å bruke det de vil.

Et stykke som lenge har vært undervurdert

I årevis ble dette lange eller midilange skjørtet med blomstertrykk stemplet som et «bestemorskjørt» av noen medier og motekritikere. En merkelapp som til syvende og sist forblir svært subjektiv. Det som virker vintage eller utdatert for én person, kan være en sann favoritt for en annen. Dessuten nyter dette en gang så forbigåtte plagget nå en gjenoppblomstring i popularitet. Dens romantiske tiltrekning, flagrende stoffer og komfort appellerer til en ny generasjon som lett blander påvirkninger fra fortid og nåtid.

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Retroens sjarm er fengslende igjen

Dette comebacket er en del av en bredere trend, ofte kalt «grandmacore». Denne estetikken hyller klær med vintage-sjarm: blomstertrykk, løse snitt, delikate strikker og myke silhuetter. Etter flere sesonger dominert av svært tettsittende linjer, gir mote mer plass til komfortable, brukervennlige og autentiske plagg. Vintage-skjørtet oppfyller alle kravene, samtidig som det gir et bohemsk og romantisk preg til et antrekk.

Et skjørt som passer til alle stiler

En av dens største styrker er allsidigheten. Med en lett bluse eller cardigan skaper den et subtilt retro-utseende. Sammen med en enkel t-skjorte, genser, denimjakke eller joggesko får den umiddelbart et mer moderne preg. Noen få velvalgte tilbehør, som et belte, moderne smykker eller statement-sko, er alt som skal til for å gi den en helt ny personlighet. Det er nettopp denne evnen til å gjenoppfinne seg selv som forklarer dens nåværende suksess.

Den beste måten å bruke den på? Måten som passer deg.

For å modernisere dette skjørtet foreslår mange å leke med proporsjoner ved å kombinere det med en mer tettsittende topp eller ved å definere midjen. Disse anbefalingene er imidlertid først og fremst forslag til inspirasjon, ikke regler å følge. Det finnes ingen riktig eller feil kroppstype for å bruke et langt blomstrete skjørt. Klær bør aldri være forbeholdt bestemte kroppstyper.

Enten du foretrekker tettsittende snitt, flagrende silhuetter eller oversized antrekk, er det viktigste å føle deg komfortabel i antrekket ditt. Dette krever at merker tilbyr virkelig inkluderende kolleksjoner, med et utvalg av størrelser og snitt designet for alle kroppstyper. Mote bør ikke sette grenser, men heller tilby flere muligheter til alle.

Til syvende og sist beviser tilbakekomsten av dette skjørtet nok en gang at mote går i sykluser. Et plagg som en gang ble ansett som utdatert, kan bli essensielt igjen noen år senere. Til syvende og sist, enten det er merket som «vintage», «gammeldags» eller trendy, er det viktigste å bruke klærne som gjør deg glad, uten å la merkelapper eller mote diktere valgene dine.