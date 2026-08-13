Disse klærne, som en gang ble ansett som «lite flatterende», vil bli trendy plagg innen utgangen av 2026.

I årevis har mote fortalt oss hva vi skulle unngå for å «fremheve figuren vår». «For posete», «for lange», «for dekkende»: visse plagg hadde et dårlig rykte. Høsten/vinteren 2026/2027 tar de hevn og etablerer seg som nøkkeltrender.

Det lange strikkeskjørtet kommer ut av skapet

Det lange strikkeskjørtet, som lenge har blitt assosiert med innekomfort eller beskyldt for å tynge ned silhuetten, har gjennomgått en fullstendig forvandling. Denne sesongen har det til og med blitt et nøkkelplagg i garderoben. Det dukker opp i ribbestrikk, grafikk eller fiskebensstrikk, ofte kombinert med knehøye støvletter og matchende plagg. Det naturlig tunge fallet gir det en vakker form og skaper et strukturert utseende uten at silhuetten må stives opp.

Resultatet? Et varmt, komfortabelt og elegant plagg som lar deg skape et antrekk som er både koselig og selvsikkert. Et bevis på at det som en gang ble ansett som «for mye» til slutt kan bli akkurat det som gir et antrekk dets karakter.

Den overdimensjonerte kåpen omfavner volumet sitt

Det var en tid da kåper måtte følge kroppens konturer eller risikere å overdøve silhuetten. I 2026 ser det ut til at denne regelen (endelig) er pensjonert. Overdimensjonerte kåper er på modet, laget av varme materialer som ull, med sjenerøse volum og brukervennlige farger: kamel, jordfargede toner eller dype nyanser. Her er målet ikke lenger å definere kroppen gjennom klær, men å leke med proporsjoner.

Og det er nettopp det som gjør denne trenden så tiltalende: en løstsittende kåpe kan skape et sofistikert, moderne og usedvanlig komfortabelt utseende. Du kan pakke deg inn i den uten å føle at du må velge mellom komfort og stil.

Genserkjolen er både stilig og komfortabel.

Genserkjolen, som en gang ble kritisert for å være «for formløs», gjør også comeback. Og den trenger tydeligvis ikke lenger å unnskylde seg for å være komfortabel. I ribbet eller kabelstrikk kan den brukes alene som et komplett antrekk, med et tynt belte for å fremheve midjen og knehøye støvletter for å gi antrekket struktur.

Trenden forteller en ganske oppmuntrende historie: komfort anses ikke lenger nødvendigvis som stilens fiende. Et antrekk kan være mykt, praktisk, varmt og veldig stilig på samme tid.

Lagdeling bryter de gamle reglene

Å bruke klær som en gang virket uforenlige? Det er nettopp en av sesongens mest tiltalende ideer. Et tynt plagg over en strikkeplagg, en jakke kombinert med et skjørt, bevisst blandede stoffer og stiler: lag-på-lag-på-lag-antrekk i 2026 trenger ikke å være perfekt koordinert for å fungere. Tvert imot, sjarmen kommer noen ganger fra den uventede touchen.

Det som kanskje ble ansett som en «smaksfeil» blir et genuint stilvalg. Blandingen gir mulighet for å leke med teksturer, volum og kombinasjoner, samtidig som plagget enkelt kan tilpasses forskjellige temperaturer.

Hva om «smigrende» ikke lenger var det riktige kriteriet?

Disse fire trendene har én ting til felles: de ble lenge avvist fordi de ble beskyldt for ikke å være smigrende nok. Men hva betyr egentlig denne berømte «smigrende»? Ofte ble begrepet brukt for å beskrive klær som var ment å «slanke», «forlenge», «strukturere» eller «korrigere» visse deler av kroppen. Et svært restriktivt syn på klær, som kunne gi inntrykk av at man stadig måtte «optimalisere utseendet sitt».

I dag ser det ut til at klær (endelig) blir mer verdsatt for hva de gir oss: å bevege oss fritt, føle oss bra, holde seg varme, uttrykke sin personlighet eller rett og slett å bruke noe vi liker.

Trender kommer og går, men stilen din består.

Vær forsiktig så du ikke gjør denne endringen til en ny regel. Trender kommer og går, forsvinner, og noen ganger kommer de tilbake noen år senere med et nytt merke. Og fremfor alt er du absolutt ikke forpliktet til å følge trenden. Liker du et langt strikkeskjørt? Bruk det. Appellerer ikke en genserkjole til deg i det hele tatt? Ikke noe problem. Det et magasin, en catwalk eller sosiale medier presenterer som «trendy» er aldri ment å bli obligatorisk. På samme måte kan et plagg som er erklært «av mote» fortsatt appellere til deg. Stilen din trenger ikke å være synkronisert med motekalenderen for å være legitim.

Den virkelige trenden? Bruk klær som gjenspeiler hvem du er.

Slutten av 2026 viser til syvende og sist at flere silhuetter kan sameksistere uten at noen av dem presenteres som den «riktige måten å kle seg på». Kanskje dette er den mest interessante endringen: å utvide mulighetene i stedet for å erstatte en liste over forbud med en ny liste over «trender å følge».

Klær er jo tross alt også der for at du skal føle deg bra. Og hvis plagget som en gang ble beskrevet som «lite flatterende» er nettopp det du føler deg best i, er det sannsynligvis en utmerket grunn til å bruke det.