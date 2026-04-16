Hun lagde en veske som lukkes som en BH, og internettbrukere elsker den.

Innholdsskaper Marie Gaguech (@mariegaguech) har vakt oppmerksomhet med en video som viser frem et unikt tilbehør. I innlegget sitt «Hva er i @_sarah_levy-vesken min?» presenterer hun et design av Sarah Levy, ment for å bæres direkte på brystet og utformet som et plagg som balanserer mellom praktisk plagg og stiluttrykk.

En veske ulik alle andre

I videoen sin presenterer Marie Gaguech (@mariegaguech) Sarah Levy-vesken, og fremhever dens kompakte størrelse samtidig som den demonstrerer dens evne til å romme essensielle ting. Det som umiddelbart fascinerer er designet. I motsetning til en klassisk veske hviler den ikke på skulderen eller krysser brystet. I stedet festes den rett over forsiden av kroppen, med en konstruksjon som tydelig minner om en BH. Denne særegne tilnærmingen er nok til å forvandle tilbehøret til en ekte samtalestarter.

En kreasjon i krysningspunktet mellom klær og tilbehør

På nettsiden sin presenterer den belgiske designeren Sarah Levy denne modellen som «Habit 01 Chest Bag Black». Produktbeskrivelsen beskriver den som et smidig skinnplagg med en integrert lomme, justerbar skulderrem og justerbar bystekant. Med andre ord er det ikke bare en visuell nyhet. Designeren har utviklet et ekte hybridplagg, et sted mellom klær, skinnvarer og et skulpturelt objekt. Denne tilnærmingen samsvarer med hvordan flere artikler presenterer arbeidet hennes: en verden der tilbehør bæres nesten som en forlengelse av kroppen.

Denne vesken tiltrekker seg så mye oppmerksomhet fordi den spiller på flere nivåer samtidig. For det første overrasker formen, og undergraver et veldig kjent garderobeplagg. Den appellerer også til brukerne på grunn av funksjonaliteten, siden Marie Gaguechs (@mariegaguech) video er basert nettopp på ideen om å vise hva som kan puttes inni.

Sarah Levy, en designer som allerede har gjort seg bemerket

Interessen rundt denne kreasjonen kan også forklares med Sarah Levys karrierevei. Den belgiske designeren vant ANDAM Accessories Prize i 2025, en pris som bidro til å øke synligheten hennes i moteverdenen.

Arbeidene hennes blir ofte beskrevet som «en måte å gjenoppfinne hverdagslige gester gjennom hybride, uttrykksfulle og funksjonelle tilbehør.» Denne vesken som bæres over brystet legemliggjør denne filosofien perfekt: den søker ikke bare å pynte et antrekk, men foreslår snarere en ny måte å tenke på hvor og hvordan en veske kan bæres.

Med denne videoen som viser frem Sarah Levy-vesken, fremhever innholdsskaper Marie Gaguech (@mariegaguech) et plagg som utfordrer konvensjonelle tilbehørsnormer. Mer enn bare et uvanlig objekt, demonstrerer denne kreasjonen hvordan de mest omtalte tilbehørene ofte er de som endrer forventningene akkurat nok til å overraske uten å ofre funksjonalitet.