Hun gjenskaper ikoniske prinsessekjoler og forvandler en barndomsdrøm til et kreativt prosjekt.

Fra Askepott til Belle og Esmeralda gjenskaper hun de ikoniske kostymene til våre barndomsheltinner i naturlig størrelse. Hun har ikke en tryllestav, men hun har et dyktig preg og en dyktig nål. Denne erfarne designeren, som henter inspirasjon fra eventyrverdenen for å bringe stoffene sine til live, vekker vårt indre barn med hvert design. Mer enn kunst, det er utsøkt håndverk.

Prinsessekjoler i virkeligheten

Det var en gang en lidenskapelig og talentfull ung syerske som forvandlet en delt fantasi til virkelighet. Slik begynner denne moderne fortellingen, gjennomsyret av poesi og innfall. Askepotts ballkjole, Tingeling-kostymet i skogen, Esmeraldas bohemske antrekk, eller til og med Barbie Fairytopias regnbue-antrekk – disse mytiske antrekkene, som fikk barndommens øyne til å glitre og næret fantasien vår, finnes ikke bare i fiksjon. Designeren @ _alexandra.louise_ , som sikkert var velsignet ved fødselen, lager kopier av dem i naturlig størrelse.

Og kreasjonene hennes er utrolig naturtro. De er ikke noe i nærheten av de billige kjolene i leketøyskataloger, hvor rhinstenene ville flasse av ved den minste bevegelse. Med noen få saksklipp og et par omdreininger med symaskinen forvandler hun et enkelt stoffstykke til et majestetisk plagg. Hvis Tornerose ble forbannet av en rokk, drar denne designeren, hvis fremtid ser ut til å være avgjort, nytte av et medfødt talent for garn og nåler. Når vi ser på designene hennes, som får oss til å ville tro på enhjørninger, magiske koster og uuttalelige trolldom, gjenoppdager vi vår barnlige undring. Det er vanskelig å ikke forestille seg oss selv i disse antrekkene, som har så sterk sentimental verdi.

Vi lengtet etter dem hele barndommen og ba om dem hver jul. I dag, i sitt provisoriske verksted, oppfyller denne unge kvinnen et lenge næret ønske. På kleshengerne sine har hun samlet alle antrekkene til våre barndomsikoner, fra Barbie som Prinsessen og Hjertet til Svanesjøen og Skjønnheten og Udyret. Hvert plagg er fortryllende, en hyllest til disse heltinnene som brukte tyll i stedet for kapper.

Et medfødt kreativt talent som vekker beundring

Denne syersken, som beskriver seg selv som en «prinsesse på heltid», bringer et fargeinnslag til våre triste nyhetsstrømmer. Som selvlært syerske lærte hun å sy like lett som andre lærer å sykle. På slutten av 2020, midt i nedstengningen og den globale sløvheten, utviklet hun en lidenskap for denne hobbyen, hvis utøvere ofte har grått hår. Utholdende og nysgjerrig tilegnet hun seg ferdighetene sine ved å se på YouTube-opplæringer. Hun trente seg selv på bestemorens symaskin. Og hun ser ut til å ha et skikkelig talent for denne kunsten. Alt hun berører blir til gull.

Og selv om noen krever omhyggelig målte mønstre, komponerer hun plaggene sine etter øyet, inspirert av tegneseriene fra barndommen vår. Det er en bragd, det finnes ikke noe annet ord for det. Oppmerksomhet på detaljer, luksuriøse stoffer, omarbeidede korsetter , en fargepalett ... Det som kommer ut av hendene hennes er en erklæring om vår barndomsverden. Gjennom sine fengslende kreasjoner bygger hun en bro mellom verdener og transporterer oss til en virtuell utopi.

Skjemmer bort vårt indre barn, nål for nål

Mens Askepott trenger feens gudmors magi for å kunne bruke en kjole som passer til en kongelig anledning, har den erfarne syersken sin egen formel: disiplin og presisjon. Disse kjolene, som hører hjemme i garderoben til Barbie og andre Disney-figurer, gjør mer enn bare å forbløffe oss. De gir personlig tilfredsstillelse og belønner barnet i oss. Fordi det å gjenskape disse minneverdige antrekkene ikke bare handler om å kopiere tegneseriekostymer. Det handler om å gjenopplive følelser, minner og den delen av uskylden vi trodde vi hadde lagt bak oss.

I en verden der alt beveger seg fort, der trender blinker forbi i lynets hastighet, er det nesten en trasshandling å ta seg tid til å lage en prinsessekjole for hånd. Det er å velge langsomhet, presisjon og lidenskap. Det er å verdsette håndlaget håndverk i sin reneste form. Men det lar oss også glemme, mens skapelsen pågår, vårt voksenansvar og transporterer oss tilbake til en tid da alt var «bedre».

I et samfunn besatt av kunstig intelligens, minner denne syersken oss om hvor verdifullt håndverk er og hva det kan fremkalle. Hun berører oss dypt og vekker nostalgi.