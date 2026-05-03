Hun utforsker bestemorens loft; det hun oppdager knytter sammen to generasjoner.

Besteforeldres loft er en sann gullgruve. Mens vi som barn nektet å sette foten inn på dem av frykt for å oppdage et monster, våger vi oss som voksne lett dit for å finne glemte skatter og avdekke verdifulle gjenstander under lag med støv. Ved å åpne denne døren, som skjuler en hel verden, oppdaget en innholdsskaper et walk-in-closet verdig de største Hollywood-stjernene. Bestemorens loft er ulikt alle andre.

Et loft med eksepsjonelle antrekk

Loftet er ofte et «lagerrom». Esker med «suvenirer» hoper seg opp der og blir liggende i skyggene. De inneholder gammel pynt som har blitt slitsomt å se på, familiebestikk, leker med stor sentimental verdi som så vidt unnslapp søppelfyllingen, eller pyntegjenstander som bærer preg av tiden.

Hjemme hos oss er det praktisk talt en skraphaug, men hjemme hos besteforeldrene mine er dette rommet et lite stykke paradis. Siden vintage-bruken og auksjonsmesser ble populære, strømmer unge mennesker dit i håp om å finne et signert krus, en samlerlampe eller til og med et møbel i begrenset opplag. Selv Ali Babas hule er ikke like velassortert.

Men mens noen kommer tomhendt hjem fra søket sitt, er andre heldigere og gjør uventede oppdagelser. Da de kom inn gjennom denne døren, som skremmer barn, ble innholdsskaperen @colinedlg overrasket over å oppdage en utrolig garderobe. Ved første øyekast ligner dette loftet en smuglerbutikk eller, enda bedre, et filmsett-garderobe. Inne i dette unike loftet finnes det ingen dingser med ukjent formål, og heller ingen "ubrukelige" pyntegjenstander.

Bestemoren hennes, Kakita, samlet på klær slik noen samler på frimerker. Og ikke bare hvilke som helst klær. Disse moteplaggene, som ser ut til å komme rett fra garderobene til Brigitte Bardot eller Marilyn Monroe, er ikoniske. Mer enn bare plagg, de er historiske stykker, vitnesbyrd om en fri, uttrykksfull og uanstrengt elegant stil. Og barnebarnet hennes, som selv har et sans for stil, gjenoppliver disse antrekkene, som har hengt på kleshengere altfor lenge.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av coline_dlg (@colinedlg)

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av coline_dlg (@colinedlg)

Når et klesplagg blir en lenke

I denne hjertevarmende videoen tar bestemor stylistrollen sin svært alvorlig. Hun er henrykt over å se disse antrekkene, farget av minner, komme til live på barnebarnets figur. Og Coline, på sin side, lar seg veilede, akkurat som modellene backstage på moteuken. Hun stoler på sin eldste datters åpenbare smak. Og mens antrekkene kles på, blir en vakker speilingseffekt tydelig. Kakita blomstrer i barnebarnets øyne. Hun gjenoppdager disse antrekkene hun elsket å bruke fra et nytt perspektiv. Én ting er sikkert: hun gikk glipp av en karriere som personlig shopper.

Mens Coline er modell, sysler Kakita rundt og skaper skreddersydde antrekk for henne. En plettfri trenchcoat med krokodillemotiv, en tettsittende kjole med polkadotter av upåklagelig kvalitet, en Karl Lagerfeld-aktig dress, et retroskjerf anslått til å være over 50 år gammelt, og en leopardprintkåpe – disse antrekkene er verdig divaen som eier dem. Kakita demonstrerer sin skarpe sans for stil med hvert nytt antrekk og inspirerer alle generasjoner.

I likhet med malere har hun hatt sine faser: den glamorøse æraen, hippiedagenes pynt, rockeårene, 80-tallet og mikrokjoleboomen. Gjennom alle sine klesvalg beviser hun at ingenting er oppfunnet ennå. Det er vanskelig å ikke smile av dette generasjonsoverskridende skuespillet.

Et bånd som overskrider alder og stoff

Coline sier selv: «Kakita leker dukker med meg.» Det har nesten blitt et ritual. Dette loftet, som ikke er likt noen andres, er der de møtes. Det er utgangspunktet for deres kleseventyr. Mens noen barnebarn nøyer seg med å bla gjennom gamle fotoalbum eller se på videokameravideoer, konsulterer Coline bestemorens endeløse garderobe og gjenskaper antrekkene sine basert på hennes anbefalinger.

For nei, bestemødre har ikke alltid kjent til mørket i strikkevester eller varmen i ullskjørt. De har også gitt etter for fristelsen til fuchsia-plagg, utringede topper, paljetter og velplasserte splitter. Kakita har på sin side brukt monumentale hatter som ville fått dronning Elizabeth til å rødme, antrekk som kan konkurrere med Beyoncés, og kjoler som ikke kan skilles fra de på de store catwalken. Hun har den perfekte stjernekvaliteten, og Coline er godt på vei til å følge i hennes fotspor.

Utover klærne og deres estetiske verdi, rommer dette loftet noe langt mer verdifullt: en usynlig arv. Hvert plagg forteller historien om en æra, en stemning, en tidligere versjon av Kakita. Og ved å bruke dem kler ikke Coline bare på seg selv; hun forlenger en historie.