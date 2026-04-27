Hvorfor velger stadig flere kvinner å slutte å bruke kjoler?

Kjolen, som lenge har blitt ansett som det essensielle «feminine plagget», nærmest et basisplagg i garderoben, mister nå terreng. Både på gatene og i garderober vender stadig flere kvinner seg bevisst bort fra den. Bak dette subtile, men tydelige skiftet ligger det mye mer enn en enkel evolusjon innen mote: en ny måte å tenke på komfort, frihet og selvutfoldelse.

Komfort først, ingen kompromisser

Den primære drivkraften bak denne endringen er enkel og svært konkret: komfort. Klesvaner utvikler seg mot mer praktisk bruk, med en klar preferanse for klær som er enkle å bruke hver dag.

Nyere studier av kvinneklær viser en klar trend mot mer fritidsklær. Jeans, t-skjorter og løsere plagg blir stadig mer populære, mens kjoler og skjørt blir mindre vanlige. En Mintel-studie fra 2025 indikerer til og med at 78 % av voksne nå prioriterer komfort fremfor trender. Med andre ord trenger antrekket ditt ikke lenger bare å være attraktivt; det må også være komfortabelt nok til å bruke hele dagen. Og i denne sammenhengen vinner ofte bukser.

Et sikkerhetsproblem som fortsatt er altfor utbredt

Utover komfort spiller også et mer sensitivt tema inn: sikkerhet i offentlige rom. Tallene taler for seg selv. En Ipsos-studie fra 2020 viser at 81 % av kvinner i Frankrike allerede har opplevd trakassering på offentlige steder. Blant dem tilpasser et flertall oppførselen sin, og spesielt klærne sine, for å begrense disse situasjonene.

I denne sammenhengen kan det å velge å bruke bukser fremfor kjole noen ganger oppfattes som en beskyttende strategi. Det handler ikke om stil, men om sinnsro. Og dette sier mye om hvordan noen kvinner fortsatt må navigere i omgivelsene sine.

Hjemmekontor har endret vaner

En annen viktig faktor er økningen i fjernarbeid. Siden 2020 har mange kvinner sett hverdagen sin endre seg. Færre formelle profesjonelle begrensninger, færre pålagte kleskoder og mer frihet i å velge antrekk. Som et resultat har komfort blitt en fast del av rutinene deres.

Vide bukser, myke jeans og fritidsklær har blitt hverdagsplagg. Og når de først er tatt i bruk, er de vanskelige å gi slipp på. For mange gir ideen om å «bli vant til» visse mer restriktive plagg rett og slett ikke lenger mening.

En historie om frihet som går langt tilbake i tid.

Denne bevegelsen er også en del av en lengre historie. I Frankrike er det viktig å huske at en forordning fortsatt forbød kvinner å bruke bukser uten tillatelse frem til 2013, selv om den for lengst hadde sluttet å bli håndhevet. I århundrer ble såkalte «feminine» klær kodifisert, standardisert og regulert.

Den gradvise forlatelsen av kjolen i visse sammenhenger er derfor en del av et historisk kontinuum: det med en såkalt «feminin» garderobe som får frihet. Fra korsett til dress, deretter til bukser, har hvert trinn markert et normskifte mot større autonomi.

Det er mer et spørsmål om identitet enn en trend.

Til syvende og sist er det å kle på seg aldri en nøytral handling. Det er en måte å presentere seg selv for verden på, å føle seg bra i kroppen sin og gjennom dagen. For noen kvinner er det å slutte å bruke kjoler et bevisst, nesten symbolsk valg som bryter med tradisjonelle dikterte normer for kodifisert «femininitet». For andre er det rett og slett et spørsmål om praktisk sans og fysisk komfort.

I alle tilfeller oppstår den samme dynamikken: bekreftelsen av en stil som gjenspeiler hvem du er, uten å måtte tilpasse deg ytre forventninger. Og selv om kjolen ikke har forsvunnet, er den ikke lenger en implisitt forpliktelse. Den vender tilbake til det den alltid burde være: ett alternativ blant mange, fritt valgt i henhold til dine ønsker, din komfort og hvordan du føler deg i din egen kropp.