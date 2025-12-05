Search here...

«Jeg er 36 og har ingen barn»: denne skuespillerinnen bryter et tabu

Léa Michel
I et utdrag fra opptredenen sin på podkasten «Know Thyself», sier den amerikanske skuespillerinnen og sangerinnen og låtskriveren Lucy Hale ganske enkelt: Hun er 36 år gammel, ugift og barnløs, og det er helt greit. Hensikten hennes er å si at det ikke finnes noen universell tidslinje for å gifte seg eller stifte familie, og at man ikke bør forhaste seg med noe hvis man ikke føler seg klar, selv om samfunnet ofte antyder noe annet.

Normalisering av ulike livsløp

Når hun snakker om sin alder og personlige situasjon, fremhever Lucy Hale presset som tynger kvinner spesielt når det gjelder forhold, morsrollen og den beryktede «biologiske klokken». Hennes uttalelser fremmer derimot ideen om at alle utvikler seg i sitt eget tempo, at man kan bygge en karriere, bli kjent med seg selv og deretter bestemme – eller ikke – om man skal få barn senere, uten skyldfølelse.

Svært positive anmeldelser på nett

Under utdragene som ble delt på sosiale medier, roste mange brukere motet og oppriktigheten i uttalelsen hennes. Kommentarene understreket at dette temaet fortsatt er tabu, og at det er forfriskende å høre en kjent skuespillerinne åpent si at det å ikke være gift eller forelder som 36-åring ikke gjør noen til «etter seg» eller en «fiasko». Denne typen budskap bidrar til å normalisere mer mangfoldige livsstier, langt unna modellene som er pålagt av familie, kultur eller media.

Ved å offentlig bekrefte sin status, tilbyr Lucy Hale et betryggende referansepunkt til alle de som føler seg i utakt med sosiale forventninger, og minner dem om at deres verdi ikke måles med en ring på fingeren, og heller ikke med antall barn.

