Stilt overfor kritikk om utseendet sitt, reagerer denne «Bridgerton»-skuespillerinnen med selvtillit

Nicola Coughlan, stjernen i «Bridgerton», avviser reduktive merkelapper om kroppen sin og proklamerer sin strålende selvtillit. Den irske skuespillerinnen dekonstruerer giftige standarder og forklarer at det å fokusere på utseendet sitt er «reduktivt og kjedelig», og foretrekker å feire arbeidet sitt og kroppen sin slik den er.

«Pluss-size heltinne»: en merkelapp?

I et intervju med TIME , et ledende amerikansk nyhetsmagasin, uttrykte Nicola Coughlan sin forferdelse over begrepet «pluss-size heltinne» som ble brukt etter rollen hennes i sesong 3 av «Bridgerton». «Jeg er noen størrelser mindre enn den gjennomsnittlige kvinnen i Storbritannia, og jeg blir sett på som en pluss-size heltinne. Å sette fysikken min i hovedfokus er reduktivt og irriterende», beklaget hun.

Et sterkt kroppspositivt budskap

Skuespillerinnen, som jobbet hardt med serien, tåler ikke kommentarene som fokuserer på kroppen hennes: «Jeg så knapt familie og venner, og alt folk snakket om var utseendet mitt ... Jeg tar ikke det som et kompliment.» Hun utfordret dem: «Og hvis jeg gikk mye ned i vekt for en rolle, ville dere ikke likt meg lenger? Det er vanvittig og fornærmende.» Denne kraftige responsen illustrerer hennes urokkelige selvtillit i møte med kroppsskam.

Den irske skuespillerinnen Nicola Coughlan minner oss om at en skuespillerinnes skjønnhet ikke måles etter klesstørrelser, men etter talent, karisma og autentisitet. Budskapet hennes oppfordrer alle kvinner til å avvise forhastede dommer og elske seg selv som de er, uten unnskyldninger eller rettferdiggjørelser.

En skuespillerinne som inspirerer med sin selvtillit

Hennes åpenhet gir gjenklang: ved å si at kroppen hennes ikke er en offentlig debatt, åpner hun opp for å snakke om kunsten sin. Nicola Coughlan beviser at sann styrke ligger i selvaksept og avvisning av sneversynte normer, og inspirerer tusenvis av fans til å omfavne sin unikhet uten å bekymre seg for hva andre synes.

Med denne kroppspositive uttalelsen forvandler Nicola Coughlan kritikk til et manifest for myndiggjøring. Stolt av kroppen sin og reisen sin, demonstrerer hun at selvtillit, som 37-åring, er det beste svaret på kroppsskam. Et sterkt budskap: å dømme en kvinne basert på utseendet hennes betyr å gå glipp av hennes sanne lys.

