Sofía Vergara har på seg et leopardmønstret korsett og velger en strukturert silhuett.

Sofía Vergara, et ubestridt ikon innen Hollywood-mote, fortsetter å trollbinde fansen sin med et antrekk som blander dristighet og eleganse. Nylig delte «Modern Family»-stjernen et antrekk på Instagram som nok en gang satte internett i fyr og flamme: et leopardmønsterkorsett, subtilt kombinert med et diamantkjede.

Enkelhet forsterket av et snev av diamant

Til denne turen med vennene valgte Sofía Vergara et grått leopardmønsterkorsett, et plagg som fremhevet midjen hennes. Det lange, rette håret hennes, som falt ned over skuldrene, fullførte antrekket med diskré eleganse. Som tilbehør valgte skuespillerinnen et delikat diamantkjede, som ga et snev av gnist til antrekket – et bevis på at mote også kan finnes i enkelhet.

Korsettet, hennes motesignatur

Dette nye antrekket er en del av en lang historie med korsettbruk for skuespillerinnen. Gjennom årene har Sofía Vergara vist frem dette plagget i alle sine varianter: en fargerik blomstertopp, et hvitt blondekorsett under Monaco Grand Prix, eller til og med en svart versjon brukt med et skjørt. Den colombiansk-amerikanske skuespillerinnen, modellen, produsenten og TV-programlederen vet hvordan man gjenoppfinner korsettet for enhver anledning, og finner en balanse mellom sensualitet og eleganse.

Fans, som trofast følger henne på sosiale medier, roser stilsansen hennes ved hver opptreden, samtidig som de beundrer hennes evne til å kombinere ikonets styrke med selvtillit.

Med sitt leopardmønsterkorsett beviser Sofía Vergara nok en gang at mote er et rike for personlig uttrykk. Ved å nytolke denne klassikeren forvandler hun den til et symbol på makt og selvtillit. Enten det er blomstermønster, blonder eller leopardmønster, har korsettet blitt hennes signaturstil.