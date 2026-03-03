Demi Moore skapte furore takket være en kjole laget av et overraskende stoff

På den røde løperen under SAG Awards i 2026 viste kjendiser frem sine dristigste stiler. Blant dem vakte Demi Moore oppsikt i en kreasjon av Schiaparelli.

En bemerkelsesverdig opptreden på SAG Awards i 2026

1. mars feiret Screen Actors Guild Awards – nå kjent som SAG Awards – fremragende prestasjoner innen film og TV i Los Angeles. Demi Moore, som ble nominert sammen med rollebesetningen i serien «Landman», gjorde en mye omtalt entré. Skuespillerinnen, som er en stamgjest på store Hollywood-arrangementer, valgte nok en gang å forvandle opptredenen på den røde løperen til et ekte moteuttrykk.

En Schiaparelli-kjole i et stoff med krokodilleeffekt

For 2026-utgaven hadde hun på seg en svart kjole fra Schiaparelli, designet av kjolens kunstneriske leder, Daniel Roseberry. Kjolen var preget av det teksturerte stoffet, som etterlignet krokodilleskjell, noe som ga silhuetten dybde og karakter. Det lange, strukturerte snittet, kombinert med en høy halsutringning, ga kjolen et selvsikkert utseende. Den mest slående kontrasten var bak: et voluminøst slep av hvit tyll med svarte prikker brøt den nøkternheten i svart, og skapte et kraftig visuelt samspill mellom tett materiale og eterisk letthet.

Skuespillerinnen fullførte antrekket sitt med en matchende clutch og fløyelssko utsmykket med husets signaturmotiv av trompe-l'œil-gulllås. Et diamantkjede og en elegant chignon fremhevet ansiktstrekkene og øredobbene hennes.

En slående, teatralsk silhuett

Dette stilvalget samsvarer med Schiaparellis signaturestetikk, kjent for sine skulpturelle kreasjoner og kunstneriske referanser. Kombinasjonen av et stoff som minner om dyreskinn og et luftig tyllsleip illustrerte dette ønsket om å leke med kontraster. Demi Moore, som nylig deltok på Gucci-visningen regissert av Demna under Milan Fashion Week, bekrefter dermed sin forkjærlighet for sterke, strukturerte silhuetter. På den røde løperen foretrekker hun jevnlig plagg som gjør et statement snarere enn å være nedtonet.

En lojal kobling til SAG Awards

Selv om Demi Moore ikke har hatt mange opptredener på SAG Awards gjennom årene, har hver av opptredenene hennes vært minneverdige. I 2025 vant hun prisen for beste kvinnelige skuespiller for «The Substance» i en svart Bottega Veneta-kjole med et skinnkorsett og et voluminøst, rysjert skjørt.

Noen år tidligere hadde hun valgt en vintage-kreasjon av Zac Posen, mens hun i 2007, for nominasjonen sin til «Bobby», hadde på seg en blå Alberta Ferretti-kjole. Disse forskjellige opptredenene avslører en fellesnevner: en spesiell oppmerksomhet på materialer og silhuetter, noe som gjør hvert opptreden til et forventningsfullt øyeblikk.

Demi Moore fortsetter å innta en unik plass i underholdningsbransjen. Stilen hennes utvikler seg, men forblir tro mot en bestemt idé om Hollywood-spektakel: nøye utformede silhuetter, slående detaljer og en sterk følelse av iscenesettelse. Med denne krokodillelignende kjolen og det kontrasterende slep bekrefter hun sin evne til å skape sensasjon. Mer enn bare et utseende, tjener dette antrekket på SAG Awards 2026 som en påminnelse om hvordan mote forblir et språk i seg selv på den røde løperen.