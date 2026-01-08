Search here...

Som 59-åring er denne modellens utseende fengslende.

Léa Michel
@chuando_chuandoandfrey/Instagram

Chuando Tan, en singaporiansk fotograf og tidligere modell født i 1966, kan skryte av et glatt ansikt, en atletisk fysikk og en upåklagelig stil. Som 59-åring fascinerer han internettbrukere og utfordrer forutinntatte meninger om mannlig aldring, og beviser at det ikke finnes noen aldersgrense for å utstråle skjønnhet.

En tidsalder som overrasker internettbrukere

Hvert bilde Chuando legger ut utløser den samme reaksjonen: forbløffelse. Under de perfekt skreddersydde skjortene, tettsittende dressene og nøye poserte bildene florerer kommentarene: «Vent ... hvor gammel er han?» , «Han kan umulig være over 30!» Det som fascinerer er ikke bare estetikken i bildene hans, men overraskelsen over å oppdage hans virkelige alder. Noen følgere nevner «magi» eller en «genetisk anomali», mens andre mistenker en feil. Likevel viser Chuando åpent alderen sin som 59.

Denne fascinasjonen avslører noe dypere: de fortsatt svært rigide skjønnhetsstandardene i samfunnet vårt. Mange forventer at en mann over 50 skal tilpasse seg en fast stereotypi: grått hår, en ullgenser, avslapning foran TV-en. Chuando viser imidlertid at aldring ikke betyr å passe inn i en boks. Ved 20, 40, 50 eller 60 og oppover eldes alle på sin egen måte – og det er helt normalt.

En raffinert stil, et symbol på tidløs eleganse

Med 1,7 millioner følgere på Instagram (@chuando_chuandoandfrey) er Chuando ikke bare en viral sensasjon: han har blitt et sant stilikon. Garderoben hans kombinerer diskret eleganse med urban sofistikasjon: skreddersydde bukser, stilige skjorter, minimalistiske plagg og luksuriøse klokker.

Motefotografen Chuando leker med lys og innramming for å forbedre bildene sine. Tonene forblir nøytrale, positurene naturlige, og kornet i bildene er bevisst mykt, noe som skaper en harmonisk og raffinert verden. Denne oppmerksomheten på detaljer understreker at stil er tidløs og kan utvikle seg i alle livets faser.

En modell for lang levetid?

Utover sitt upåklagelige utseende har Chuando Tan etablert seg som en ambassadør for lang levetid og velvære. I Asia, hvor hudpleie og et balansert kosthold er en del av hverdagen, resonnerer historien hans med millioner av mennesker, menn og kvinner, som ønsker å «eldes annerledes».

Som 59-åring flykter ikke Chuando fra aldring; han omfavner den med stil. Han minner alle om at det å bli eldre er et unikt eventyr, og at skjønnhet ikke er begrenset til en bestemt aldersgruppe. Enten du er 20 eller 60, er det mulig å føle seg bra i sin egen kropp, dyrke stilen sin og rett og slett utstråle skjønnhet.

Kort sagt, Chuando Tan lærer oss en viktig lekse: det finnes ingen enkelt modell for aldring. Tross alt er alder bare et tall – sann sjarm ligger i selvtilliten og dristigheten til å hevde sin egen stil.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Det er kroppen til en sunn kvinne»: hun svarer på kritikk om fysikken sin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Det er kroppen til en sunn kvinne»: hun svarer på kritikk om fysikken sin

Lara Raj, medlem av K-pop-gruppen KATSEYE, brøt nylig tausheten etter en bølge av giftige kommentarer om utseendet sitt....

Bradley Cooper svarer på anklager om plastisk kirurgi

Bradley Cooper har endelig satt en stopper for mystikken rundt ansiktet sitt. Som gjest på podkasten « Smartless...

Kledd i sportsklær viser Eva Longoria frem sin tonede figur

Bak sitt legendariske smil og naturlige eleganse skjuler den amerikanske skuespillerinnen, regissøren, produsenten og modellen Eva Longoria en...

«Hvorfor må man gifte seg for å være lykkelig?»: Denne sangeren bryter et tabu

Rosé, den ikoniske stemmen til den sørkoreanske K-pop-jentegruppen Blackpink, snakket nylig åpenhjertig på podkasten Session 46: Rosé |...

Denne modellen sies å være den rikeste av alle Victoria's Secret-modellene.

Hun forlot catwalken for nesten 20 år siden, men innflytelsen hennes har aldri avtatt. Gisele Bündchen, et ikon...

Hun ville sminke seg i mørket, og ansiktet hennes ble forvandlet: denne skuespillerinnen forteller historien sin

Kelly Ripa kom tilbake til settet til «LIVE with Kelly & Mark» 5. januar 2026 og underholdt publikum...

© 2025 The Body Optimist