Christina Aguileras datter innrømmer at hun foretrekker moren sin uten sminke av denne helt spesifikke grunnen.

Léa Michel
Christina Aguilera, kjent for sitt glamorøse utseende og dristige sminke, overrasket alle ved å avsløre at hennes 10 år gamle datter, Summer Rain, foretrekker henne ... au naturel. Som gjest på The Jennifer Hudson Show tidlig i desember 2025 delte sangeren at hennes yngste datter elsker hennes usmykkede ansikt og fregner, et rørende vitnesbyrd om autentisiteten og enkelheten i mor-datter-forholdet.

«Hun liker fregnene mine.»

Christina Aguilera forklarte ømt at Summer elsker «sminkefri mamma»-looken. «Så snart jeg kommer hjem fra en fotoshoot, sier hun: 'Kan du ta av alt nå? Det er på tide å kose seg'», forteller Christina. Den lille jenta er spesielt glad i morens naturlige ansikt: «Hun liker fregnene mine, og jeg dekker dem ofte til, men hun elsker dem», betror sangeren. Denne preferansen får Christina Aguilera til å revurdere forholdet sitt til imaget sitt, hun som har formet et svært glamorøst utseende i over to tiår.

Et kreativt barn og allerede en kunstner

Utover deres felles verdsettelse av skjønnhet, ser det ut til at Summer har arvet morens kunstneriske talent. Sangerinnen beskriver datteren sin som «en kunstner i hjertet», lidenskapelig opptatt av å male, tegne og lage masker. Nylig har hun til og med fattet interesse for skuespill og tatt noen teaterkurs. Christina Aguilera er imidlertid forsiktig med å ikke påtvinge henne noe: «Jeg vil at hun skal følge lidenskapene sine og forbli fri til å ta sine egne valg.»

En sønn som var «vanskeligere å imponere»

Selv om Summer er «mammas største fan», innrømmer Christina Aguilera at det er vanskeligere å tjene «kule mammapoeng» med hennes 18 år gamle sønn, Max. «Barn bringer deg tilbake til virkeligheten. De forteller deg alt, selv ting du ikke vil høre», sier hun humoristisk.

Bak rampelyset viser Christina Aguilera at hun fremfor alt er en kjærlig mor, oppmerksom på verdiene hun innprenter. Datterens beundring for sitt naturlige ansikt minner oss om en enkel sannhet: autentisk skjønnhet ligger i oppriktighet, ikke perfeksjon. Og noen ganger er et barns blikk nok til å få oss til å gjenoppdage det vi glemmer å elske ved oss selv.

