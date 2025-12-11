Search here...

Hun veier 70 kg og regnes som «for tung» for sporten sin

Léa Michel
Viktoria Hansova, juniorverdensmesteren i skjelett i 2024, står overfor et absurd paradoks: med en høyde på 1,78 meter og en vekt på 70 kg regnes hun som «for tung» for idretten sin. På grunn av strenge regler som begrenser totalvekten til utøveren og kjelken til 102 kg, er hennes olympiske fremtid i fare. I et gripende vitnesbyrd fordømmer den tyske utøveren en regel som presser kvinnelige utøvere til farlig oppførsel og etterlyser en umiddelbar reform.

En regel som straffer «normale» kroppstyper

Kvinners skjelett – en av de eldste vintersportene – har en maksimal kombinert vekt på 102 kg, inkludert 38 kg for aking. Denne begrensningen setter Viktoria Hansova i en uholdbar posisjon: med sin høyde og naturlige muskelmasse overskrider hun ofte denne grensen. I Lillehammer veide hun 106 kg under kvalifiseringsrundene, 4 kg over vektgrensen. Resultatet: intensive vekttapsøkter og en kamp mot sin egen kropp.

Når ytelse blir lidelse

For å nå den tillatte vekten utsatte den unge atleten seg for ekstreme øvelser. Hun forteller om å løpe klokken 4 om morgenen på tom mage, ta glohete dusjer og redusere matinntaket til nesten ingenting. «Jeg skalv, fullstendig tappet for energi», betror hun seg, og beskriver en spiral av absurde tanker: å beregne vekten på BH-en sin, vurdere å klippe håret, alt for å gå ned noen få gram. Fysisk og psykisk utmattet var Viktoria Hansova ute av stand til å prestere, et offer for et system som prioriterer vekten fremfor helse.

En oppfordring til reform

Utover sin egen erfaring fordømmer Viktoria Hansova en strukturell ulikhet. Høyere eller mer atletiske kvinner blir dårligere stilt på grunn av et vilkårlig antall. «Du ender opp med å tenke på vekten din hele tiden», beklager hun seg i Welt am Sonntag , og nevner til og med stresset ved å drikke mellom heatene i frykt for å overskride grensen. Hun argumenterer for en justering av reglene for å ta hensyn til høyde eller BMI, slik at konkurransen forblir rettferdig og sunn.

Til syvende og sist fremhever Viktoria Hansovas historie feilene i et idrettssystem der ren prestasjon prioriteres over fysisk og mental velvære. Ved å offentlig fordømme disse praksisene har den unge tyske kvinnen åpnet en avgjørende debatt om idrettsutøveres helse og det presserende behovet for å tilpasse regelverket til kroppens mangfold.

