I undertøy feirer Lily Allen kroppen sin som 40-åring og knuser stereotypier.

Med noen få glamorøse bilder og en tøff holdning forvandler Lily Allen denne tiårsovergangen til en frihetserklæring. Og du vil se, førtiårene hennes har alle kjennetegn på en gledelig revolusjon.

En ny karantene, flamboyant og akseptert

Lily Allen spiller ikke bare det skjønnskortet som noen ganger pålegges kvinner over 30, men omfavner rampelyset. Hun gjør det med vidd, selvtillit og fremfor alt smittende glede. Gjennom en ny bildeserie nedenfor plasserer hun kroppen sin i sentrum av en fortelling som blander selvironikk, makt og kreativitet.

En kontrollert glamour som omdefinerer reglene

På disse bildene fremstår den britiske sangeren som en rock 'n' roll pin-up, en kvinne som leker med konvensjoner, undergraver dem og former dem for å fortelle historien sin, slik hun vil. Hver positur synes å si: her er en levende kropp, en kropp som ikke trenger å be om unnskyldning for å eksistere. Denne glamorøse dimensjonen, iscenesatt med en formidabel stilsans, resonnerer med noe dypt befriende. Du vil se en kunstner som har perfekt kontroll over sitt image, ikke en persona konstruert for å tilpasse seg en norm.

Å si farvel til det sexistiske og pålagte blikket

Fordi det er nettopp det som står på spill: å feie til side det sexistiske blikket, det som altfor lenge har hevdet å diktere hva som er passende for en kvinne, i henhold til hennes alder eller familiesituasjon. Ved å posere i undertøy eller en naken kjole søker ikke Lily Allen anerkjennelse. Hun ber ikke om å bli funnet forførende; hun snur perspektivet. Hun tar tilbake kontrollen over en fortelling som i årevis har blitt skrevet av andre for kvinner. Ved å erklære høyt og tydelig at hun viser seg selv slik hun velger, minner hun oss om at en kvinne i førtiårene kan være strålende, glamorøs og selvsikker.

Denne friheten er ikke noe nytt for henne. Siden debuten har Lily Allen lekt med kodene fra pop, punk og britiske subkulturer for å fortelle personlige og politiske sannheter. Hun hevder et transparent forhold til kroppen sin og sin plass i musikkbransjen. Utseendet hennes, hennes offentlige uttalelser og hennes bruk av digitale plattformer utgjør en sammenhengende fortelling: en kvinne som avviser påtvunget snerpetehet, som nekter å bli plassert i bås så snart hun blir mor, en etablert artist eller fyller førti.

Et inspirerende budskap for kvinner i alderen 40 år og eldre

Og selvfølgelig sender denne tilnærmingen et verdifullt budskap til alle som nærmer seg eller passerer 40 år. Som du vet, elsker samfunnet å sette opp vilkårlige grenser når det gjelder kvinners kropper. Lily Allen knuser dem imidlertid med respektløs ynde. Hun minner oss om at glamour ikke har noen aldersgrense, at selvtillit ikke har noen utløpsdato, og at skjønnhet ikke følger noen rett linje. Å gjøre krav på glamouren sin som 40-åring betyr å si nei til dobbeltmoralen som feirer mannlig aldring, men mistenker kvinnelig aldring for å falme. Det betyr å nekte å forsvinne.

Ved å posere slik tilbyr Lily Allen et levende manifest: manifestet til en fri, dristig og fabelaktig kroppslig førtiåring. Og hvis det inspirerer hver kvinne til å gjenerobre sin egen kropp som et uttrykkssted, er oppdraget fullført!