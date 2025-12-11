Search here...

I undertøy feirer Lily Allen kroppen sin som 40-åring og knuser stereotypier.

Naila T.
@lilyallen/Instagram

Med noen få glamorøse bilder og en tøff holdning forvandler Lily Allen denne tiårsovergangen til en frihetserklæring. Og du vil se, førtiårene hennes har alle kjennetegn på en gledelig revolusjon.

En ny karantene, flamboyant og akseptert

Lily Allen spiller ikke bare det skjønnskortet som noen ganger pålegges kvinner over 30, men omfavner rampelyset. Hun gjør det med vidd, selvtillit og fremfor alt smittende glede. Gjennom en ny bildeserie nedenfor plasserer hun kroppen sin i sentrum av en fortelling som blander selvironikk, makt og kreativitet.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Bella Howard (@bybellazine)

En kontrollert glamour som omdefinerer reglene

På disse bildene fremstår den britiske sangeren som en rock 'n' roll pin-up, en kvinne som leker med konvensjoner, undergraver dem og former dem for å fortelle historien sin, slik hun vil. Hver positur synes å si: her er en levende kropp, en kropp som ikke trenger å be om unnskyldning for å eksistere. Denne glamorøse dimensjonen, iscenesatt med en formidabel stilsans, resonnerer med noe dypt befriende. Du vil se en kunstner som har perfekt kontroll over sitt image, ikke en persona konstruert for å tilpasse seg en norm.

Å si farvel til det sexistiske og pålagte blikket

Fordi det er nettopp det som står på spill: å feie til side det sexistiske blikket, det som altfor lenge har hevdet å diktere hva som er passende for en kvinne, i henhold til hennes alder eller familiesituasjon. Ved å posere i undertøy eller en naken kjole søker ikke Lily Allen anerkjennelse. Hun ber ikke om å bli funnet forførende; hun snur perspektivet. Hun tar tilbake kontrollen over en fortelling som i årevis har blitt skrevet av andre for kvinner. Ved å erklære høyt og tydelig at hun viser seg selv slik hun velger, minner hun oss om at en kvinne i førtiårene kan være strålende, glamorøs og selvsikker.

Denne friheten er ikke noe nytt for henne. Siden debuten har Lily Allen lekt med kodene fra pop, punk og britiske subkulturer for å fortelle personlige og politiske sannheter. Hun hevder et transparent forhold til kroppen sin og sin plass i musikkbransjen. Utseendet hennes, hennes offentlige uttalelser og hennes bruk av digitale plattformer utgjør en sammenhengende fortelling: en kvinne som avviser påtvunget snerpetehet, som nekter å bli plassert i bås så snart hun blir mor, en etablert artist eller fyller førti.

Et inspirerende budskap for kvinner i alderen 40 år og eldre

Og selvfølgelig sender denne tilnærmingen et verdifullt budskap til alle som nærmer seg eller passerer 40 år. Som du vet, elsker samfunnet å sette opp vilkårlige grenser når det gjelder kvinners kropper. Lily Allen knuser dem imidlertid med respektløs ynde. Hun minner oss om at glamour ikke har noen aldersgrense, at selvtillit ikke har noen utløpsdato, og at skjønnhet ikke følger noen rett linje. Å gjøre krav på glamouren sin som 40-åring betyr å si nei til dobbeltmoralen som feirer mannlig aldring, men mistenker kvinnelig aldring for å falme. Det betyr å nekte å forsvinne.

Ved å posere slik tilbyr Lily Allen et levende manifest: manifestet til en fri, dristig og fabelaktig kroppslig førtiåring. Og hvis det inspirerer hver kvinne til å gjenerobre sin egen kropp som et uttrykkssted, er oppdraget fullført!

Naila T.
Naila T.
Jeg analyserer samfunnstrender som former kroppene våre, identitetene våre og forholdene våre til verden. Det som driver meg er å forstå hvordan normer utvikler seg og forvandles i livene våre, og hvordan diskurser om kjønn, mental helse og selvbilde gjennomsyrer hverdagen.
Article précédent
Hun veier 70 kg og regnes som «for tung» for sporten sin

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Hun veier 70 kg og regnes som «for tung» for sporten sin

Viktoria Hansova, juniorverdensmesteren i skjelett i 2024, står overfor et absurd paradoks: med en høyde på 1,78 meter...

«Rumpa di er ikke så stor»: når en kjent sanger reagerer på sexistiske og rasistiske bemerkninger

Noen ganger er én enkelt setning nok til å belyse mye bredere problemstillinger. Nylig reagerte sangeren Theodora med...

Denne koreanske skuespillerinnen fascinerer med et uventet «naturlig» utseende

Den sørkoreanske skuespillerinnen og modellen Han So Hee, kjent for sin røkfargede sminke og intense røde lepper, overrasker...

Heidi Klum, 52 år gammel, soler seg og viser frem figuren sin på stranden.

Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum fortsetter å demonstrere at hun fullt ut aksepterer kroppen og...

Som 20-åring avslører dette japanske popikonet sin «transmaskuline» identitet

Den 6. desember 2025, på sin tjueårsdag, kom Cocona, medlem av den japanske jentegruppen XG, med en rørende...

Iført skjørt viser denne ungarske modellen frem et dristig vinterantrekk.

Ved hver offentlig opptreden fanger Barbara Palvin oppmerksomheten til både fotografer og internettbrukere. Den ungarske modellen skapte nylig...

© 2025 The Body Optimist