I en dristig kjole fengsler figuren til denne ungarske modellen blikket

Barbara Palvin Sprouse og ektemannen Dylan Sprouse lyste opp den store middagen på Louvre i Paris i slutten av februar 2026. Den ungarske modellen strålte i en skulpturell hvit kjole, og fengslet alles øyne med sin eleganse.

En hvit kjole med dramatiske linjer

Barbara hadde på seg en hvit kjole med en kant utsmykket med flagrende frynser som danset med hver bevegelse. Silhuetten, strukturert ved bysten og flagrende nederst, fremhevet midjen hennes samtidig som den tilførte en teatralsk dimensjon som passet perfekt til Louvres prestisjefylte omgivelser under pyramiden.

Dylan Sprouse er det perfekte supplementet

Ved siden av seg hadde Dylan Sprouse på seg en teksturert svart smoking med fine, skimrende nålestriper, skreddersydde bukser og en tettsittende jakke. Denne monokromatiske duoen – skinnende hvit for henne, sofistikert svart for ham – skapte en upåklagelig visuell balanse. Som vanlig på sosiale arrangementer utmerker Barbara og Dylan seg i kunsten å koordinere uanstrengt.

Fans i ærefrykt: «Det er fantastisk!»

Sosiale medier brøt ut med lovord: «Veldig elegant», «Det er storslått.» Følgere elsker dette ikoniske paret og roser Barbaras evne til å kombinere sensualitet og couture-chic, mens Dylan tilfører et snev av medvirkning.

Iført denne hvite kjolen under Louvre-pyramiden fengslet Barbara Palvin Sprouse nok en gang, og viste frem sin fantastiske figur ved siden av Dylan. Fansen, enstemmig i sin beundring, feiret en eleganse som blandet dristighet og romantikk – et uforglemmelig parisisk øyeblikk.