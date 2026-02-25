Search here...

Bella Hadid åpner opp om kampen mot Lymesykdommen sin

Léa Michel
@bellahadid/Instagram

Bella Hadid, som lenge var en fast del av catwalken og motekampanjer, måtte brått stoppe karrieren på grunn av Lyme-sykdommen, som ble diagnostisert i tenårene. Den 29 år gamle amerikanske modellen, som fortsatt er i bedring etter intensiv behandling i 2023, forteller nå hvordan dette tvungne bruddet fikk henne til å føle seg «kastbar» i en bransje der alt går fort og ansikter byttes ut på et blunk.

En tvungen pause som får henne til å føle seg «kastbar»

I et intervju med søsteren Gigi forklarer Bella at hun måtte takke nei til nesten alle kontrakter i nesten et år mens hun gjennomgikk intensiv behandling for Lyme-sykdommen. Hun betror at hun var overveldet av følelser, med følelsen av å være «erstattelig» så snart hun ikke lenger var tilgjengelig for arbeid.

Dette bruddet tvang henne til å stille spørsmål ved en dypt forankret overbevisning: Lenge trodde hun at hun ikke hadde rett til å si nei til en jobb, at hennes verdi var avhengig av antall kampanjer og moteshow hun takket ja til. I dag hevder hun det motsatte: at hennes «verdi ikke har noe med jobber å gjøre», og at hun kan velge prosjekter som er i tråd med hennes verdier og menneskene hun «elsker, stoler på og respekterer».

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av YOLANDA (@yolanda.hadid)

Å tenke nytt om karrieren sin og sette grenser

Bella Hadid forklarer at måten hun jobbet på «i årevis ikke var bærekraftig», og nevner til og med Covid-perioden der hun knapt roet ned tempoet. Hun understreker nå behovet for å ha et «ekte liv» utenfor mote, spesielt i Texas, med hestene og hunden sin – en balanse som gjør arbeidet hennes mer givende.

Hun hyller også Gigi, som viste henne viktigheten av profesjonelle og personlige grenser. For Bella er det å forsvare sine egne behov, så vel som behovene til sine kjære og kolleger, en del av den positive energien hun ønsker å gjenoppdage på settet og under fotoshoots. Denne nye filosofien lar henne komme tilbake til bransjen med mer perspektiv, uten å ofre helsen sin.

Fra lidelse til skapelse: en ny utfordring for en skuespillerinne

Denne indre forvandlingen ble ledsaget av et kunstnerisk skifte: Bella fikk en rolle i «The Beauty», Ryan Murphys nye serie. Showrunneren presset henne ut av komfortsonen, særlig ved å tilby henne en karakter langt unna det polerte bildet av den perfekte modellen, noe hun selv oppmuntret ved å be ham om å få henne til å virke mer «trøtt» og uperfekt på skjermen.

Hun forklarer at hun kanaliserte noe av sin fysiske og mentale smerte inn i rollen, og kanaliserte årevis med lidelse relatert til Lyme-sykdommen inn i skuespillet sitt. For henne er det å lykkes med å forvandle denne prøvelsen til kunst dypt «tilfredsstillende», som en måte å gjenvinne kontrollen over en historie som lenge hadde unnsluppet henne.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Bella 🦋 (@bellahadid)

Ved å fortelle om kampen mot Lyme-sykdommen og følelsen av å være «kastbar» da hun ikke lenger kunne jobbe, bryter Bella Hadid stillheten rundt modellenes sårbarhet. Valget hennes om å lytte til kroppen sin, å si nei, å fokusere på menneskene hun elsker og å forvandle smerte til kreativitet markerer et vendepunkt: det til en kvinne som ikke lenger definerer seg selv utelukkende ut fra yrket sitt, men ut fra sin motstandskraft, sine begrensninger og sin evne til å gjenoppfinne seg selv.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
