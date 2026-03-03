Denne opptredenen til Teyana Taylor med datteren smelter hjerter på sosiale medier.

På den røde løperen under SAG Awards i 2026 florerer det av spektakulære antrekk hvert år. Denne gangen var det den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og regissøren Teyana Taylor med datteren sin som spesielt skilte seg ut.

En bemerkelsesverdig entré på SAG Awards

Den 1. mars i Los Angeles deltok Teyana Taylor på Screen Actors Guild Awards (SAG Awards), hvor hun ble nominert til beste kvinnelige birolle for filmen «One Battle After Another». Til anledningen hadde hun på seg en kreasjon av Thom Browne. Kjolen hadde et grafisk lappeteppedesign i grå og kremfargede nyanser på overdelen, mens skjørtet, dekket av sølvpaljetter, fløt over i lange rosa bånd som dannet et dramatisk slep.

Hun fullførte antrekket med statement-smykker fra Tiffany & Co., samt intens sminke rundt øynene og nude lepper, i tråd med kveldens tema inspirert av Hollywood-elegansen fra 1920- og 1930-tallet.

Rue Rose, en helt spesiell gjest

Ved siden av henne tiltrakk hennes fem år gamle datter, Rue Rose Shumpert, seg like mye oppmerksomhet som selve antrekket. Den lille jenta ble sett mens hun justerte morens slep før bildene ble tatt, en spontan gest som umiddelbart gledet fotografene. Hun hadde på seg en skjorte med Peter Pan-krage under en lyseblå og hvitstripet cardigan, kombinert med et mønstret skjørt og svarte ankelstøvletter. Smilende poserte hun hånd i hånd med moren sin og utvekslet vitende blikk med kameraene.

En sekvens som deles mye på nettet

Bilder av duoen på den røde løperen sirkulerte raskt på sosiale medier. Brukere roste øyeblikkets spontanitet, og fremhevet ømhet og gleden som var tydelig under fotosamtalen. Under et liveintervju tok Rue Rose til og med kort mikrofonen for å uttrykke sin glede over å være til stede under seremonien. Denne korte inngripen forsterket følelsene rundt opptredenen hennes.

Et avgjørende øyeblikk i seremonien

Den amerikanske sangeren, låtskriveren, skuespillerinnen og regissøren Teyana Taylor, som allerede vant en Golden Globe i januar i fjor, bekrefter sin oppgang i filmverdenen. Hennes opptreden på SAG Awards i 2026 var desto mer bemerkelsesverdig ettersom hun valgte å dele øyeblikket med datteren sin.

Utover prisene og antrekkene, vil denne opptredenen forbli et av kveldens mest rørende øyeblikk. Et enkelt øyeblikk, fanget under rampelyset, som resonnerte med publikum og satte fyr på sosiale medier.