«Svært elegant»: Deva Cassel gjør et slående inntrykk

Den fransk-italienske modellen og skuespillerinnen Deva Cassel, datter av Monica Bellucci og Vincent Cassel, lyste opp første rad på Diors høst/vinter 2026–2027-visning under moteuken i Paris. Antrekket hennes fanget oppmerksomheten og bekreftet hennes status som merkets nye muse.

En lojal følger av det fornyede New Look

I Tuileriene tok Deva Cassel plassen sin for å applaudere kolleksjonen designet av Jonathan Anderson. Lojal mot Dior, legemliggjorde hun en ultramoderne versjon av den nye looken som var så kjær for Monsieur Dior, og blandet arv og moderne stil med uanstrengt eleganse.

Elegant og arkitektonisk kontorantrekk

Hun hadde på seg en blåstripete skjorte kombinert med et belteskjørt, som minnet om Diors ikoniske strukturerte arkitektur. Denne «kontor-chic»-silhuetten, unnfanget som en nytenkt uniform, stod i strålende kontrast til de friere antrekkene på catwalken. Et selvsikkert utseende, både profesjonelt og moteriktig.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av ILY🤍💍 𝑓𝑎𝑛 𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑣𝑎 𝤍𝒍 (@cdeva2020)

Den enstemmige reaksjonen: «Svært elegant»

På sosiale medier og i pressen strømmet komplimenter inn: «Svært elegant», «En skikkelig showstopper», «Perfekt Dior-ambassadør». Fans roste hennes evne til å bære Dior-DNA-et med sjelden letthet, samtidig som hun blandet det med hennes moderne personlighet.

Deva, den fremste ressursen på moteuken

Avslappet sittende på første rad demonstrerte Deva Cassel at hun utmerker seg like mye på catwalken som som tilskuer. Bare 21 år gammel navigerer hun med selvtillit mellom moteshow og VIP-invitasjoner, og beviser at hennes naturlige karisma gjør henne til en stamgjest på høydepunktene under Paris Fashion Week.

Med dette slående opptredenet hos Dior leverer Deva Cassel et feilfritt og stilig antrekk som blander tradisjon og modernitet. «Svært elegant» i sine signaturantrekk til kontoret, bekrefter hun sin status som et nytt fransk ikon, og lyser opp Paris med et lys like tidløst som den nye looken hun bruker så godt.