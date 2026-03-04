«Svært elegant»: Deva Cassel gjør et slående inntrykk

Léa Michel
@devacassel/Instagram

Den fransk-italienske modellen og skuespillerinnen Deva Cassel, datter av Monica Bellucci og Vincent Cassel, lyste opp første rad på Diors høst/vinter 2026–2027-visning under moteuken i Paris. Antrekket hennes fanget oppmerksomheten og bekreftet hennes status som merkets nye muse.

En lojal følger av det fornyede New Look

I Tuileriene tok Deva Cassel plassen sin for å applaudere kolleksjonen designet av Jonathan Anderson. Lojal mot Dior, legemliggjorde hun en ultramoderne versjon av den nye looken som var så kjær for Monsieur Dior, og blandet arv og moderne stil med uanstrengt eleganse.

Elegant og arkitektonisk kontorantrekk

Hun hadde på seg en blåstripete skjorte kombinert med et belteskjørt, som minnet om Diors ikoniske strukturerte arkitektur. Denne «kontor-chic»-silhuetten, unnfanget som en nytenkt uniform, stod i strålende kontrast til de friere antrekkene på catwalken. Et selvsikkert utseende, både profesjonelt og moteriktig.

Den enstemmige reaksjonen: «Svært elegant»

På sosiale medier og i pressen strømmet komplimenter inn: «Svært elegant», «En skikkelig showstopper», «Perfekt Dior-ambassadør». Fans roste hennes evne til å bære Dior-DNA-et med sjelden letthet, samtidig som hun blandet det med hennes moderne personlighet.

Deva, den fremste ressursen på moteuken

Avslappet sittende på første rad demonstrerte Deva Cassel at hun utmerker seg like mye på catwalken som som tilskuer. Bare 21 år gammel navigerer hun med selvtillit mellom moteshow og VIP-invitasjoner, og beviser at hennes naturlige karisma gjør henne til en stamgjest på høydepunktene under Paris Fashion Week.

Med dette slående opptredenet hos Dior leverer Deva Cassel et feilfritt og stilig antrekk som blander tradisjon og modernitet. «Svært elegant» i sine signaturantrekk til kontoret, bekrefter hun sin status som et nytt fransk ikon, og lyser opp Paris med et lys like tidløst som den nye looken hun bruker så godt.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
Sydney Sweeney avslører en uventet side i en video som skaper mye blest

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Sydney Sweeney avslører en uventet side i en video som skaper mye blest

Sydney Sweeney, kjent for sine minneverdige roller i film og TV, fikk nylig oppmerksomhet av en helt annen...

Denne opptredenen til Teyana Taylor med datteren smelter hjerter på sosiale medier.

På den røde løperen under SAG Awards i 2026 florerer det av spektakulære antrekk hvert år. Denne gangen...

«Det var depresjon»: Ice Spice bryter tausheten om vekttapet sitt

Den amerikanske rapperen Ice Spice løftet nylig sløret for hva som skjedde bak kulissene til hennes fysiske forvandling,...

I en skulpturert kjole omformer denne russiske modellen silhuetten sin

Den russiske modellen Irina Shayk satte nylig fyr på den røde løperen under skuespillerprisutdelingen i 2026 med en...

Stilt overfor kritikk om utseendet sitt, reagerer denne «Bridgerton»-skuespillerinnen med selvtillit

Nicola Coughlan, stjernen i «Bridgerton», avviser reduktive merkelapper om kroppen sin og proklamerer sin strålende selvtillit. Den irske...

Andie MacDowell er stolt av sitt grå hår og vekker oppsikt under moteuken

Andie MacDowell fortsetter å vise uanstrengt eleganse med en ny frisyre på moteuken i Milano. Den amerikanske skuespillerinnen...