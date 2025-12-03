Search here...

«Jeg har hatt noen veldig mørke netter»: Emma Roberts åpner seg om fødselen

Fabienne Ba.
@emmaroberts/Instagram

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Emma Roberts, kjent for rollene sine i «American Horror Story» og «Scream Queens», åpner seg i et intervju for desemberforsiden av Harper's Bazaar Spania. Moren til en nesten 5 år gammel gutt ved navn Rhodes, født i desember 2020, snakker åpenhjertig om opp- og nedturene ved morsrollen, preget av øyeblikk med dyp fødselsdepresjon.

Morsrollen, en kilde til emosjonell dybde

Emma Roberts forklarer at det å bli mor har gitt henne «enorm emosjonell rikdom», både personlig og profesjonelt: «Å se verden gjennom øynene hennes er vakkert og forvandler perspektivet ditt på livet.» Disse intense følelsene påvirker til og med skuespillet hennes, slik at hun kan utforske komplekse følelser i rollene sine. Når Rhodes nærmer seg sin femårsdag, innrømmer hun imidlertid at hun fortsatt «oppdager seg selv som en uperfekt kvinne og mor», og streber etter å alltid gjøre sitt beste.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Emma Roberts (@emmaroberts)

Mørke netter som beriker kreativiteten hans

«Jeg opplevde noen veldig mørke netter etter fødselen», betror hun, og understreker hvordan disse vanskelige periodene ble kanalisert inn i kunsten hennes: «Det er interessant å bruke disse følelsene kreativt.» Etter å ha separert seg fra den amerikanske skuespilleren Garrett Hedlund i 2022, balanserer Emma Roberts nå livet med forloveden sin, den amerikanske skuespilleren Cody John, som fridde til henne i 2024. Forholdet deres blomstrer takket være «en sterk forbindelse utenfor skjermen, til tross for utfordringene med nomadisk filming», forklarer Emma.

Balanse mellom arbeid og fritid er sentralt i valgene hans

Nå er Emma Roberts mer selektiv i sine prosjekter for å prioritere familietid – «Å filme betyr å være borte fra hjemmet i lange perioder» – og dyrker et liv utenfor skjermen for å hindre at karrieren hennes oppsluker henne. Lykkelig forlovet og produsent gjennom selskapet sitt, forbereder hun til og med en kortfilm med samarbeidspartneren Karah, et tegn på en karriere i full utvikling der morsrollen spiller en sentral rolle.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Emma Roberts (@emmaroberts)

Ved å dele historien sin med en slik oppriktighet, minner Emma Roberts oss om at morsrollen, utover de lysende øyeblikkene, også har mørkere aspekter som altfor ofte blir fortiet. Beretningen hennes gir verdifull innsikt i den fortsatt tabubelagte perioden etter fødselen, og fremhever styrken som kreves for å forene sårbarhet, kreativitet og personlig balanse.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«Det var en usikkerhet»: hva Cara Delevingne turte å gjøre med tanke på kosmetisk kirurgi
Article suivant
Som 45-åring stråler Venus Williams på forlovelsesbildene sine.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 45-åring stråler Venus Williams på forlovelsesbildene sine.

Den amerikanske tennisspilleren Venus Williams delte nylig tidligere usete bilder på Instagram av forlovelsen sin med den italienske...

«Det var en usikkerhet»: hva Cara Delevingne turte å gjøre med tanke på kosmetisk kirurgi

Den britiske modellen og skuespillerinnen Cara Delevingne avslørte i et intervju med Bustle at hun hadde gjennomgått kosmetisk...

Denne meldingen fra Demi Moore (63 år gammel) om aldring skaper kontrovers

I anledning bursdagen sin delte den amerikanske skuespillerinnen, produsenten og regissøren Demi Moore nylig en melding om aldring...

Rita Ora setter fyr på den røde løperen med en dristig, men likevel elegant kjole

Den kosovo-britiske sangeren, modellen og skuespillerinnen Rita Ora snudde nylig oppmerksomheten under moteutdelingen i London i 2025, da...

«En utrolig fysikk»: Som 60-åring beviser Elizabeth Hurley at skjønnhet ikke har noen aldersgrense.

Den britiske skuespillerinnen, modellen og produsenten Elizabeth Hurley fortsetter å imponere og skape blest på sosiale medier. Hun...

Ariana Grande reagerer på kritikk om kroppen sin, og budskapet hennes er splittende.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande har nok en gang uttalt seg mot de ustanselige kommentarene om...

© 2025 The Body Optimist