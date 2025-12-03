«Jeg har hatt noen veldig mørke netter»: Emma Roberts åpner seg om fødselen

Den amerikanske skuespillerinnen og produsenten Emma Roberts, kjent for rollene sine i «American Horror Story» og «Scream Queens», åpner seg i et intervju for desemberforsiden av Harper's Bazaar Spania. Moren til en nesten 5 år gammel gutt ved navn Rhodes, født i desember 2020, snakker åpenhjertig om opp- og nedturene ved morsrollen, preget av øyeblikk med dyp fødselsdepresjon.

Morsrollen, en kilde til emosjonell dybde

Emma Roberts forklarer at det å bli mor har gitt henne «enorm emosjonell rikdom», både personlig og profesjonelt: «Å se verden gjennom øynene hennes er vakkert og forvandler perspektivet ditt på livet.» Disse intense følelsene påvirker til og med skuespillet hennes, slik at hun kan utforske komplekse følelser i rollene sine. Når Rhodes nærmer seg sin femårsdag, innrømmer hun imidlertid at hun fortsatt «oppdager seg selv som en uperfekt kvinne og mor», og streber etter å alltid gjøre sitt beste.

Mørke netter som beriker kreativiteten hans

«Jeg opplevde noen veldig mørke netter etter fødselen», betror hun, og understreker hvordan disse vanskelige periodene ble kanalisert inn i kunsten hennes: «Det er interessant å bruke disse følelsene kreativt.» Etter å ha separert seg fra den amerikanske skuespilleren Garrett Hedlund i 2022, balanserer Emma Roberts nå livet med forloveden sin, den amerikanske skuespilleren Cody John, som fridde til henne i 2024. Forholdet deres blomstrer takket være «en sterk forbindelse utenfor skjermen, til tross for utfordringene med nomadisk filming», forklarer Emma.

Balanse mellom arbeid og fritid er sentralt i valgene hans

Nå er Emma Roberts mer selektiv i sine prosjekter for å prioritere familietid – «Å filme betyr å være borte fra hjemmet i lange perioder» – og dyrker et liv utenfor skjermen for å hindre at karrieren hennes oppsluker henne. Lykkelig forlovet og produsent gjennom selskapet sitt, forbereder hun til og med en kortfilm med samarbeidspartneren Karah, et tegn på en karriere i full utvikling der morsrollen spiller en sentral rolle.

Ved å dele historien sin med en slik oppriktighet, minner Emma Roberts oss om at morsrollen, utover de lysende øyeblikkene, også har mørkere aspekter som altfor ofte blir fortiet. Beretningen hennes gir verdifull innsikt i den fortsatt tabubelagte perioden etter fødselen, og fremhever styrken som kreves for å forene sårbarhet, kreativitet og personlig balanse.