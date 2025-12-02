Ariana Grande reagerer på kritikk om kroppen sin, og budskapet hennes er splittende.

Den amerikanske sangeren og låtskriveren Ariana Grande har nok en gang uttalt seg mot de ustanselige kommentarene om utseendet hennes, som noen internettbrukere anser som «for tynn». Mens hun promoterte filmen «Wicked 2», la hun ut et gammelt intervju på nytt for å minne alle på hvor farlige og sårende disse bemerkningene kan være, selv når de hevder å være velmenende.

Lei av kroppsskam

I Instagram-storien sin publiserte Ariana et utdrag fra et intervju fra 2024 på nytt, og forklarte at hun delte det «som en mild påminnelse til alle». I den forteller hun om å ha blitt gransket siden ungdomsårene, å ha «hørt alt» om hva som var galt med henne, som om kroppen hennes var et konstant objekt for offentlig analyse. Hun understreker hvor vanskelig det er å beskytte seg selv mot denne «støyen» når man vokser opp under andres blikk, spesielt i en bransje som er besatt av utseende.

«Det er alltid ubehagelig», selv innad i familien.

Ariana understreker at kommentarer om ens kropp er påtrengende, enten de kommer fra fremmede på nettet eller kjære rundt et festbord. Hun siterer tilsynelatende uskyldige fraser – «Du har gått ned i vekt, hva skjedde?» , «Du har gått opp i vekt, hva skjedde?» – som hun beskriver som «kleint og ydmykende», uavhengig av kontekst. Budskapet hennes handler ikke bare om tynnhet: hun minner oss om at denne volden også gjelder fettfobi og alle former for kroppsdømmelse.

Et krav om mer mildhet ... som ikke er universelt akseptert.

For Ariana Grande er det fortsatt problematisk og farlig å kommentere noens utseende – selv av «bekymring», spesielt hvis personen sliter med en spiseforstyrrelse eller psykiske helseproblemer. Hun oppfordrer derfor publikum til å unngå den «enkle» fristelsen å dømme andres kropper og prioritere empati fremfor harde dommer.

På sosiale medier er talen hennes splittende: noen ønsker velkommen «et nødvendig budskap», andre hevder at «å kritisere utseendet hennes ville være en måte å redde henne på», noe som nettopp illustrerer kroppsskammekanismen hun fordømmer.

Hvorfor budskapet hans er viktig til tross for kontroversene

Selv om hatere fortsetter å gjemme seg bak unnskyldningen om helse, fremhever Ariana Grandes uttalelse et fenomen som rammer alle kvinner, enten de er berømte eller anonyme. Ved å minne alle på at ingen trenger å rettferdiggjøre vekten sin eller tåle en konstant gransking av kroppen sin, bidrar hun til en bredere samtale om retten til å kontrollere sitt eget utseende uten å bli definert av det.

Utover debatten det utløser, tjener Ariana Grandes holdning som en sterk påminnelse om hvor anspent samtalen rundt kroppen fortsatt er, selv i 2025. Ved å sette lytting, vennlighet og respekt for hver enkelt persons grenser i forgrunnen, åpner hun et nødvendig rom for å revurdere hvordan vi snakker – eller ikke snakker – om andre menneskers fysiske utseende. Det haster at vi beveger oss forbi den impulsive reaksjonen fra automatiske kommentarer og dyrker en kultur av respekt, der hver enkelt persons kropp endelig slutter å være en offentlig slagmark for spekulasjoner.