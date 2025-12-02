Search here...

Rita Ora setter fyr på den røde løperen med en dristig, men likevel elegant kjole

Fabienne Ba.
Den kosovo-britiske sangeren, modellen og skuespillerinnen Rita Ora snudde nylig oppmerksomheten under moteutdelingen i London i 2025, da hun dukket opp på den røde løperen i en ultratettsittende sølvkjole med en dristig dyp utringning.

En kjole med en slående glans

Kjolen Rita Ora valgte var et slim-fit Ralph Lauren-design som elegant fulgte kurvene hennes. Satengteksturen og den metalliske glansen fanget lyset i hver bevegelse, mens den høye splitten ga et snev av diskret glamour, perfekt for en prestisjefylt kveld. Rita Ora fullførte dette slående antrekket med en elegant ballerina-knøt som fremhevet hennes diskrete smykker og sminke, som inneholdt røykfylte øyne og dyprosa lepper. Dette helhetlige antrekket viste frem hennes upåklagelige stilsans og selvtillit på den røde løperen.

En bemerkelsesverdig tilstedeværelse på et flaggskiparrangement

Fashion Awards er et must-see-arrangement i motebransjen, og hedrer nye designere og talenter. Rita Oras antrekk, som allerede er anerkjent for sine «dristige» og ofte avantgardistiske motevalg, ble hyllet som et av de mest minneverdige antrekkene fra seremonien i 2025. Antrekket hennes trollbandt både kritikere og publikum, og legemliggjorde arrangementets ånd perfekt. Det befestet ikke bare hennes rykte som stilpioner, men utløste også en rekke diskusjoner på sosiale medier, hvor det ble kalt et «ekte moteøyeblikk».

Med dette blendende opptredenet bekrefter Rita Ora nok en gang sin status som et stilikon som er i stand til å kombinere dristighet og eleganse. Mellom glamour og selvtillit beviser hun at den røde løperen er en ekte lekeplass hvor hun vekker oppmerksomhet med sin karisma og medfødte sans for stil.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg heter Fabienne og er skribent for nettstedet The Body Optimist. Jeg brenner for kvinners makt i verden og deres evne til å forandre den. Jeg tror kvinner har en unik og viktig stemme å tilby, og jeg føler meg motivert til å gjøre min del for å fremme likestilling. Jeg gjør mitt beste for å støtte initiativer som oppmuntrer kvinner til å stå opp og bli hørt.
Article précédent
«En utrolig fysikk»: Som 60-åring beviser Elizabeth Hurley at skjønnhet ikke har noen aldersgrense.

