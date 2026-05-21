I en gullkjole lyser Ester Expósito opp filmfestivalen i Cannes

Léa Michel
@ester_exposito / Instagram

Ester Expósito, den spanske skuespillerinnen og modellen kjent for rollen som Carla Rosón Caleruega i Netflix-serien «Elite», gjorde en spesielt blendende opptreden på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes i 2026 for visningen av filmen «Slaget om de Gaulle: Jerntiden». Hun skilte seg ut som en ekte «gulljente» for kvelden, drapert i en gullkjole designet for å fange lyset med hvert skritt.

En gyllen kjole med dobbel personlighet

Midtpunktet i denne opptredenen, gullkjolen som Ester Expósito bruker, utmerker seg med sin todelte konstruksjon, som spiller på en slående kontrast av materialer og volum. Designet for å fange rampelyset, viser den en blendende gyllen palett som forvandler hver av skuespillerinnens bevegelser til et spill av refleksjoner. Denne dualiteten, mellom strukturen på toppen og lettheten på bunnen, gir ensemblet en arkitektonisk og eterisk dimensjon, perfekt egnet til høytideligheten av å gå på den røde løperen i Cannes.

Mellom kontrollert struktur og solstråling

Kjolens overdel fremhever struktur og presisjon. Denne overdelen er laget med bånd og preges av grafiske utskjæringer som definerer silhuetten skarpt. Denne konstruksjonen gir en nesten skulpturell dimensjon til det overordnede designet, samtidig som den spiller på kontrastene mellom solide områder og strategiske åpninger.

Nederst girer kjolen litt med et fint nettingmønster dekket av skimrende applikasjoner. Disse glitrende utsmykningene, fordelt over hele stoffet, forlenger den gylne effekten på toppen samtidig som de gir ekstra letthet og bevegelse. For å fullføre denne «diva»-silhuetten lot Ester Expósito håret være løst og flagrende, noe som innrammet ansiktet hennes naturlig og forsterket den generelle strålende estetikken.

Med denne gullkjolen gjorde Ester Expósito en av de mest strålende opptredenene på den 79. filmfestivalen i Cannes. En stildemonstrasjon som kombinerer arkitektonisk stringens med glitrende briljans, og bekrefter hennes plass blant de nye moteikonene på den røde løperen.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
I Mexico viser Zara Larsson frem figuren sin i et paljettbesatt antrekk.
Article suivant
I en lang rød kjole tiltrekker Adriana Karembeu seg alles øyne på den røde løperen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Den peneste på festivalen»: Denne modellen fengsler Cannes med et minimalistisk utseende

Den franske modellen og skuespillerinnen Thylane Blondeau gjorde en slående opptreden på den røde løperen under den 79....

I en lang rød kjole tiltrekker Adriana Karembeu seg alles øyne på den røde løperen

Den 79. filmfestivalen i Cannes (12.–23. mai 2026) var spesielt livlig takket være visningen av filmen «Slaget om...

I Mexico viser Zara Larsson frem figuren sin i et paljettbesatt antrekk.

Den svenske sangeren og låtskriveren Zara Larsson delte en serie fargerike og solfylte bilder på Instagram, tatt under...

I en fjærkledde kjole gjør Cindy Crawford en spektakulær comeback på catwalken

På et spektakulært moteshow på Times Square i New York den 17. mai 2026 gjorde Cindy Crawford comeback...

I gullblonder skapte Heidi Klum furore på den røde løperen i Cannes

Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum prydet den røde løperen på filmfestivalen i Cannes i 2026...

Som 51-åring stråler Eva Longoria i en paljettkjole.

På en prestisjefylt fest i forbindelse med filmfestivalen i Cannes gjorde den amerikanske skuespillerinnen, regissøren og produsenten Eva...