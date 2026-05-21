I en gullkjole lyser Ester Expósito opp filmfestivalen i Cannes

Ester Expósito, den spanske skuespillerinnen og modellen kjent for rollen som Carla Rosón Caleruega i Netflix-serien «Elite», gjorde en spesielt blendende opptreden på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes i 2026 for visningen av filmen «Slaget om de Gaulle: Jerntiden». Hun skilte seg ut som en ekte «gulljente» for kvelden, drapert i en gullkjole designet for å fange lyset med hvert skritt.

En gyllen kjole med dobbel personlighet

Midtpunktet i denne opptredenen, gullkjolen som Ester Expósito bruker, utmerker seg med sin todelte konstruksjon, som spiller på en slående kontrast av materialer og volum. Designet for å fange rampelyset, viser den en blendende gyllen palett som forvandler hver av skuespillerinnens bevegelser til et spill av refleksjoner. Denne dualiteten, mellom strukturen på toppen og lettheten på bunnen, gir ensemblet en arkitektonisk og eterisk dimensjon, perfekt egnet til høytideligheten av å gå på den røde løperen i Cannes.

Mellom kontrollert struktur og solstråling

Kjolens overdel fremhever struktur og presisjon. Denne overdelen er laget med bånd og preges av grafiske utskjæringer som definerer silhuetten skarpt. Denne konstruksjonen gir en nesten skulpturell dimensjon til det overordnede designet, samtidig som den spiller på kontrastene mellom solide områder og strategiske åpninger.

Nederst girer kjolen litt med et fint nettingmønster dekket av skimrende applikasjoner. Disse glitrende utsmykningene, fordelt over hele stoffet, forlenger den gylne effekten på toppen samtidig som de gir ekstra letthet og bevegelse. For å fullføre denne «diva»-silhuetten lot Ester Expósito håret være løst og flagrende, noe som innrammet ansiktet hennes naturlig og forsterket den generelle strålende estetikken.

Med denne gullkjolen gjorde Ester Expósito en av de mest strålende opptredenene på den 79. filmfestivalen i Cannes. En stildemonstrasjon som kombinerer arkitektonisk stringens med glitrende briljans, og bekrefter hennes plass blant de nye moteikonene på den røde løperen.