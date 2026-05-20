Som 57-åring vekker denne danske modellen oppsikt i et blondeantrekk.

Léa Michel
@helenachristensen / Instagram

Under visningen av filmen «Amarga Navidad» på Palais des Festivals prydet den danske modellen og fotografen Helena Christensen den røde løperen under filmfestivalen i Cannes 2026 (12.–23. mai) i et slående sort blondeantrekk. Hun bekreftet sin mestring av store internasjonale motearrangementer med et utseende som var både elegant og stilistisk særegent.

En havfrueinspirert blondekjole

Kjernen i Helena Christensens antrekk var en lang, svart kjole laget av delikat blomsterblonder, strukturert av vertikale paneler. Havfruesilhuetten gikk ned til knærne før den blender forsiktig ut mot gulvet. En svart silkekant kantet kanten av kjolen, mens svarte fløyelsdetaljer prydet overdelen. Rynkede stoffbånd både foran og bak ga kjolen et arkitektonisk preg og strukturerte den visuelt.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Helena (@helenachristensen)

Nøye utvalgt tilbehør

For å komplettere antrekket valgte Helena Christensen et par diskrete, men lysende sølvøredobber, som ga kjolens sterke svarte farge et snev av mineralsk eleganse. En liten svart clutch i skinn utsmykket med en delikat sløyfe fullførte antrekket med diskret eleganse. En hvit klokke på håndleddet og et par svarte sandaler med stropper fullførte antrekket og skapte en nøye utvalgt kolleksjon av harmoniske elementer.

En dristig skjønnhetsforvandling

Helena Christensen valgte en elegant og luftig fransk hårfrisyre, med langt kastanjebrunt hår som fløt fritt og luggen som var strødd ut til den ene siden av ansiktet. Røkt brun øyenskygge, en strålende hudfarge, en rosenrød blush og lepper i samme nyanse fullførte utseendet med en naturlig mykhet.

Med denne opptredenen i Cannes demonstrerer Helena Christensen nok en gang at eleganse og konsistens i mote går hånd i hånd. En silhuett med stor stilistisk sammenheng, som skiller seg ut som et av de mest gjenkjennelige øyeblikkene fra årets festival.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«Hun er blitt eldre»: Denne modellen møter kommentarer om utseendet sitt i en alder av 47 år.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Hun er blitt eldre»: Denne modellen møter kommentarer om utseendet sitt i en alder av 47 år.

Laetitia Castas opptreden på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes 2026 (12.–23. mai) har utløst en bølge...

En skuespiller iført skjørt på den røde løperen utløser en bølge av kritikk

Den 14. mai, under filmfestivalen i Cannes, gikk den franske skuespilleren og regissøren Artus, hvis egentlige navn er...

Som 68-åring overrasker skuespillerinnen Andie MacDowell med en elegant hår"transformasjon".

På filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai) skaper Andie MacDowell oppstyr. Den amerikanske skuespillerinnen og modellen har...

Som 44-åring stråler modellen Adriana Lima i en eterisk svart kjole

Under filmfestivalen i Cannes 2026 (12.–23. mai) gjorde Adriana Lima et spesielt slående opptreden på en stor smykkegalla...

I en flagrende kjole fremhever modellen Barbara Palvin den gravide magen sin.

På filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai) gjorde Barbara Palvin en av årets mest rørende opptredener. Den...

I en krystallbrodert kjole lyste Sharon Stone opp den røde løperen i Cannes.

På verdenspremieren av filmen «Fjords» leverte Sharon Stone en av de mest spektakulære opptredenene på den 79. filmfestivalen...