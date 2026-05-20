Som 57-åring vekker denne danske modellen oppsikt i et blondeantrekk.

Under visningen av filmen «Amarga Navidad» på Palais des Festivals prydet den danske modellen og fotografen Helena Christensen den røde løperen under filmfestivalen i Cannes 2026 (12.–23. mai) i et slående sort blondeantrekk. Hun bekreftet sin mestring av store internasjonale motearrangementer med et utseende som var både elegant og stilistisk særegent.

En havfrueinspirert blondekjole

Kjernen i Helena Christensens antrekk var en lang, svart kjole laget av delikat blomsterblonder, strukturert av vertikale paneler. Havfruesilhuetten gikk ned til knærne før den blender forsiktig ut mot gulvet. En svart silkekant kantet kanten av kjolen, mens svarte fløyelsdetaljer prydet overdelen. Rynkede stoffbånd både foran og bak ga kjolen et arkitektonisk preg og strukturerte den visuelt.

Nøye utvalgt tilbehør

For å komplettere antrekket valgte Helena Christensen et par diskrete, men lysende sølvøredobber, som ga kjolens sterke svarte farge et snev av mineralsk eleganse. En liten svart clutch i skinn utsmykket med en delikat sløyfe fullførte antrekket med diskret eleganse. En hvit klokke på håndleddet og et par svarte sandaler med stropper fullførte antrekket og skapte en nøye utvalgt kolleksjon av harmoniske elementer.

En dristig skjønnhetsforvandling

Helena Christensen valgte en elegant og luftig fransk hårfrisyre, med langt kastanjebrunt hår som fløt fritt og luggen som var strødd ut til den ene siden av ansiktet. Røkt brun øyenskygge, en strålende hudfarge, en rosenrød blush og lepper i samme nyanse fullførte utseendet med en naturlig mykhet.

Med denne opptredenen i Cannes demonstrerer Helena Christensen nok en gang at eleganse og konsistens i mote går hånd i hånd. En silhuett med stor stilistisk sammenheng, som skiller seg ut som et av de mest gjenkjennelige øyeblikkene fra årets festival.