«Hun er blitt eldre»: Denne modellen møter kommentarer om utseendet sitt i en alder av 47 år.

Léa Michel
Extrait du film « La Croisade » (2021)

Laetitia Castas opptreden på den røde løperen under filmfestivalen i Cannes 2026 (12.–23. mai) har utløst en bølge av reaksjoner på sosiale medier de siste dagene. Den franske skuespillerinnen og modellen ble målrettet av en rekke kommentarer angående sitt fysiske utseende under visningen av filmen «Karma», regissert av Guillaume Canet. Som svar fordømte flere offentlige personer, samt et stort antall internettbrukere, disse bemerkningene som sexistiske, og åpnet en genuin debatt om det vedvarende presset som kvinner utsettes for i offentligheten.

En opptreden i Cannes siktet inn

På bare noen få timer florerte kritiske kommentarer under videoer av Laetitia Castas opptreden på den røde løperen. «Hun er blitt eldre», «hun har forandret seg», «hun har gått opp i vekt» : disse bemerkningene, som tilsvarer kroppsskam, ble raskt fordømt. Laetitia Casta befinner seg, til tross for seg selv, i hjertet av en kontrovers som strekker seg langt utover hennes individuelle tilfelle og reiser det bredere spørsmålet om hvordan kvinner over 30 blir fremstilt i media.

Se dette innlegget på Instagram

Et innlegg delt av Laetitia Casta (@laetitiacasta)

En bølge av støtte på sosiale medier

Stilt overfor denne flommen av kommentarer, samlet støtten seg raskt rundt henne. En rekke offentlige personer tok til orde for å fordømte denne kritikken. Laetitia Castas tidligere partner, den italienske skuespilleren Stefano Accorsi, beklaget de «gjentakende kommentarene rettet mot kvinner i offentligheten». Mange internettbrukere fremhevet også den problematiske naturen til disse kommentarene, som vedvarer til tross for flere tiår med kollektiv bevissthet.

I denne sammenhengen har flere stemmer gjentatt et grunnleggende prinsipp: en kvinnes kropp og utseende – som alle andres – skal ikke bli gjenstand for fordømmelse eller nedverdigende kommentarer. Enten man er 20, 30, 40 eller eldre, utvikler alle seg med sin tid og sine erfaringer, og kroppsskam, i alle dens former, har ingen plass i den offentlige diskursen.

Til syvende og sist fremhever denne kontroversen det presserende behovet for å kollektivt revurdere hvordan vi ser på kvinner og deres grunnleggende rett til å bli gamle uten å bli utsatt for uberettiget dom.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
En skuespiller iført skjørt på den røde løperen utløser en bølge av kritikk
Article suivant
Som 57-åring vekker denne danske modellen oppsikt i et blondeantrekk.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Som 57-åring vekker denne danske modellen oppsikt i et blondeantrekk.

Under visningen av filmen «Amarga Navidad» på Palais des Festivals prydet den danske modellen og fotografen Helena Christensen...

En skuespiller iført skjørt på den røde løperen utløser en bølge av kritikk

Den 14. mai, under filmfestivalen i Cannes, gikk den franske skuespilleren og regissøren Artus, hvis egentlige navn er...

Som 68-åring overrasker skuespillerinnen Andie MacDowell med en elegant hår"transformasjon".

På filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai) skaper Andie MacDowell oppstyr. Den amerikanske skuespillerinnen og modellen har...

Som 44-åring stråler modellen Adriana Lima i en eterisk svart kjole

Under filmfestivalen i Cannes 2026 (12.–23. mai) gjorde Adriana Lima et spesielt slående opptreden på en stor smykkegalla...

I en flagrende kjole fremhever modellen Barbara Palvin den gravide magen sin.

På filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai) gjorde Barbara Palvin en av årets mest rørende opptredener. Den...

I en krystallbrodert kjole lyste Sharon Stone opp den røde løperen i Cannes.

På verdenspremieren av filmen «Fjords» leverte Sharon Stone en av de mest spektakulære opptredenene på den 79. filmfestivalen...