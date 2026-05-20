I gullblonder skapte Heidi Klum furore på den røde løperen i Cannes

Den tysk-amerikanske modellen, TV-programlederen og skuespillerinnen Heidi Klum prydet den røde løperen på filmfestivalen i Cannes i 2026 (12.–23. mai) for visningen av filmen «Fjord». Hun valgte et spektakulært antrekk, perfekt i tråd med hennes vanlige teft for dramatisk mote. Antrekket hennes, med utsøkt gullblonder og en kremfarget operakåpe, ble raskt et av kveldens mest slående opptredener.

Et todelt sett i gullblonder

I hjertet av Heidi Klums silhuett finner vi et skreddersydd todelt antrekk, laget utelukkende av Alençon-blonder håndbrodert med gulltråd. Det tette, omhyggelig utarbeidede blomstermotivet dekker hele stoffet og fanger spotlightene med varierende intensitet avhengig av vinkelen. Den strukturerte, tettsittende toppen har en hjerteformet utringning som gir et romantisk preg. Havfrueskjørtet flyter i en flytende søyle før det blusser litt opp nederst, noe som skaper en elegant og skulpturell silhuett.

En teatralsk operafrakk

For å forsterke det seremonielle aspektet ved antrekket, fullførte Heidi Klum antrekket sitt med en kremfarget taftoperak, som hun bar løst over skuldrene. Det spesielt spektakulære plagget kjennetegnes av sine voluminøse puffermer og en mykt drapert rygg. Denne kontrasten mellom presisjonen i gullblonder og den luftige lettheten i kremfarget taft gir antrekket en virkelig filmatisk kvalitet. For hvert skritt bølger kåpen og fremhever silhuettens teatralitet.

En varm makeover

For sin skjønnhetsantrekk valgte Heidi Klum myke, naturlige bølger som myknet opp de strukturerte linjene i antrekket hennes. Sminken hennes omfavnet varme, solkyssede toner: en strålende bronsefarget hudfarge, subtilt definerte øyne og lepper utsmykket med gyldne fargetoner. For å fullføre antrekket ble flere gullkjeder hengt rundt halsen, som perfekt komplementerte silhuetten hennes.

Med denne opptredenen i Cannes leverte Heidi Klum en sann mesterklasse i poise, basert på glansen av gullblonder og teatraliteten til en operakåpe. En silhuett som var både sofistikert og unektelig spektakulær.