«Jeg er ikke gravid»: Heidi Klum snakker om sin vektøkning relatert til overgangsalderen

Heidi Klum, vant til rampelyset og den røde løperen, utløste en bølge av spekulasjoner etter sin slående opptreden på filmfestivalen i Venezia i 2025. Stilt overfor rykter om graviditet valgte den tyske modellen og programlederen å snakke åpenhjertig i sin nye dokumentarserie «On & Off the Catwalk», og forklarte at vektøkningen hennes rett og slett er relatert til overgangsalderen – et tema som fortsatt altfor ofte er tabu i modellverdenen.

Et åpenhjertig svar på ryktene

Under åpningsseremonien til den 82. filmfestivalen i Venezia skapte Heidi Klum furore i en roségullkorsettkjole. Svært raskt la noen observatører merke til en liten endring i figuren hennes, noe som utløste en flom av kommentarer på sosiale medier. Stilt overfor disse spekulasjonene følte stjernen seg tvunget til å avklare situasjonen: «Mange sier at jeg er for tykk, for tynn eller gravid ... men jeg er ikke gravid. Jeg er bare litt mer kurvete nå. Det er overgangsalder», betrodde hun åpenhjertig i programmet sitt som ble sendt på ProSieben og Joyn.

Gjennom «On & Off the Catwalk» utforsker Heidi Klum de indre mekanismene i sitt profesjonelle liv, samtidig som hun autentisk tar for seg de fysiske og emosjonelle forandringene som følger med denne fasen av livet.

Overgangsalder: en realitet som fortsatt er dårlig forstått

Heidi Klums vitnesbyrd fremhever et fenomen som mange kvinner opplever rundt femtiårsalderen. Ifølge Mayo Clinic fører overgangsalderen ofte til en vektøkning på omtrent 0,7 kilo per år, hovedsakelig på grunn av fallet i østrogennivået. Dette hormonelle skiftet fremmer opphopning av fett rundt magen på bekostning av hofter og lår.

Ernæringscoach Rosana Parra påpeker at denne endringen ofte forsterkes av stress og mangel på søvn, som øker kortisol- og insulinnivåene, noe som gjør vekttap vanskeligere.

Et budskap om frigjøring for kvinner

Ved å åpent diskutere effektene av overgangsalderen bidrar Heidi Klum til en nødvendig normalisering av den aldrende kvinnekroppen, spesielt i en bransje som er besatt av perfeksjon. Budskapet hennes er en del av et bredere ønske om å omdefinere skjønnhet gjennom aksept av alle former, alle aldre og alle naturlige kroppslige endringer.

Langt fra det stereotype bildet av en supermodell, omfavner Heidi Klum fullt ut kvinnen hun er i ferd med å bli. Ved å dele sine erfaringer gir hun en oppriktig beretning om de biologiske og emosjonelle realitetene ved overgangsalderen. Budskapet hennes gir gjenklang som en oppfordring til toleranse og vennlighet – mot seg selv og mot andre.