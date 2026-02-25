Denne fotballstjernen blir anklaget for å bruke «for mye sminke» og svarer haterne sine

Den sveitsiske landslagsfotballspilleren Alisha Lehmann, som er mye fulgt på sosiale medier, blir jevnlig kommentert for utseendet sitt, så vel som for prestasjonene sine. Stilt overfor kritikk om at hun bruker «for mye sminke», svarte den sveitsiske spilleren offentlig.

Gjentakende kommentarer om utseendet hennes

Alisha Lehmann, en sveitsisk landslagsspiller og Aston Villa Women-spiller, er en av de mest fulgte kvinnelige fotballspillerne i verden på Instagram. Hennes høye profil har imidlertid ført til mye kritikk på nettet, og noen brukere hevder at hun bruker «for mye sminke for en profesjonell spiller». Disse kommentarene har blitt mye omtalt i både sport og mainstream-pressen.

Utover sminkespørsmålet gjenspeiler disse kommentarene en bredere debatt om imagets rolle i kvinneidrett. I motsetning til sine mannlige motparter blir kvinnelige idrettsutøvere ofte bedømt ikke bare på prestasjonene sine, men også på utseende, klesstil og tilstedeværelse på sosiale medier. I Alisha Lehmanns tilfelle gir hennes omfattende aktivitet på nett – som kombinerer sportsinnhold, kommersielle partnerskap og mer personlige innlegg – næring til denne doble oppfatningen: den som en toppidrettsutøver og den som en influencer.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Alisha Lehmann 🧊 Fanpage (@alisha___lehmann__7)

«Jeg er en jente, og jeg liker å bruke sminke.»

I et intervju med talkSPORT adresserte Alisha Lehmann kritikken direkte og sa: «Jeg er en jente, og jeg elsker å bruke sminke.» Hun la til at utseendet hennes ikke hadde noen innvirkning på spillet hennes, og at det som betydde mest var prestasjonene hennes på banen. I andre intervjuer forklarte spilleren også at hun ønsket å forbli tro mot seg selv til tross for ytre dommer.

Flere observatører påpeker at denne kritikken gjenspeiler vedvarende stereotypier. Å være velstelt forringer ikke en profesjonell spillers atletiske evner. Tvert imot hevder noen at medieoppmerksomheten som gis til skikkelser som Alisha Lehmann bidrar til å øke synligheten til kvinnefotball og tiltrekke seg nye seere.

En dokumentert sportskarriere

Alisha Lehmann ble trent i Sveits og spilte for flere europeiske klubber før hun kom til den engelske ligaen. Hun har spilt for Aston Villa og representerer jevnlig det sveitsiske landslaget. Hennes tilstedeværelse på sosiale medier – med flere millioner følgere – gjør henne til en av de mest profilerte personene i kvinnefotballen i dag.

Hun har allerede tatt opp presset fra sosiale medier og gjentatt at hun fortsatt primært fokuserer på sin sportskarriere. Prestasjonene hennes på både klubb- og landslagsnivå viser hennes engasjement på banen, uavhengig av eventuelle dommer som blir rettet mot utseendet hennes.

Se dette innlegget på Instagram Et innlegg delt av Alisha Lehmann (@alishalehmann7)

En avslørende kontrovers

Kritikken hun møter illustrerer en bredere debatt om forventningene som stilles til kvinnelige idrettsutøvere. I motsetning til mannlige spillere blir kvinner i idrett ofte bedømt både på prestasjoner og utseende. Denne doble forventningen, sjelden uttrykt så insisterende med hensyn til menn, gjenspeiler stereotypier som fortsatt er dypt forankret i den kollektive fantasien.

I Alisha Lehmanns tilfelle forsterkes dette presset av hennes følgerskare på Instagram og den betydelige medieeksponeringen hun får, spesielt på grunn av tiden sin i Aston Villa Women. Hennes tilstedeværelse på nett, hvor hun deler både fotballrelaterte øyeblikk og mer personlige aspekter av livet sitt, visker ut grensen mellom atletisk ytelse og offentlig image i noens øyne.

Ved å offentlig svare på kritikk hevder spilleren sin rett til å forene personlige uttrykk med kravene til atletisk ytelse. Hun minner alle om at det å være profesjonell idrettsutøver ikke betyr å gi avkall på sin identitet eller selvpresentasjon. Denne holdningen bidrar til et bredere holdningsendring, der kvinnelige idrettsutøvere krever større frihet til å forvalte sitt image, uten at det går på bekostning av prestasjonene sine på banen.

Til slutt, anklaget for å bruke «for mye sminke» for å spille fotball, valgte Alisha Lehmann å svare tydelig: utseendet hennes definerer verken talentet eller engasjementet hennes. En påminnelse om at prestasjon og individuell frihet ikke er uforenlige – selv under konstant gransking av sosiale medier.