Search here...

«Kvinner blir tykke»: Bemerkningen hans om en skuespillerinnes kropp vekker raseri på nettet

Léa Michel
@ellefanning/Instagram

En viral kommentar om den amerikanske skuespillerinnen Elle Fannings kropp under Golden Globe-utdelingen i 2026 har gjenopplivet debatten om fettfobi, kroppsskam og de urettferdige skjønnhetsstandardene som pålegges kvinner. På en video av skuespillerinnen skrev en internettbruker: «Kvinner blir fete», noe som utløste en bølge av raseri på nett.

En kommentar som satte fyr på internett

Mange brukere reagerte umiddelbart, latterliggjorde forfatteren av meldingen og fordømte den unødvendige grusomheten rettet mot en kvinnekropp. Noen svarte med sårende bemerkninger som : «La kyllinglårene dine poste dette?» , noe som fremhever ironien i kritikeren som arrogant dømmer en annens utseende.

Andre skrev : «Menn blir mindre», og vender dermed stigmaet tilbake på de som kommenterer kvinners kropper som om det var et legitimt offentlig tema. Denne endringen fremhever hvor sårende bemerkninger om fysisk utseende kan være.

Dypt urettferdige skjønnhetsstandarder

Denne kontroversen illustrerer først og fremst hvor urettferdige skjønnhetsstandarder fortsatt er for kvinner. De blir stadig evaluert, bedømt og kommentert angående vekt, figur eller alder, ofte langt mer enn talent eller arbeid. Sosiale medier forsterker dette fenomenet ved å gi en plattform for anonyme kritikere som føler seg berettiget til å kommentere hver eneste detalj ved kvinnekroppen.

I tillegg til å opprettholde et urealistisk bilde av den «ideale» kroppen, skaper disse standardene et konstant press: å ikke gå opp i vekt, ikke å eldes, ikke å forandre seg. Denne typen bemerkning – «Kvinner blir fete» – reduserer kvinner til utseendet sitt, som om verdien deres avhengte av et tall på vekten eller en kjolestørrelse.

Når internett reagerer og forsvarer seg selv

Denne kommentaren skapte harme, delvis fordi et stort antall internettbrukere nå nekter å la denne typen uttalelser gå ubesvart. De ironiske reaksjonene og kritikken av meldingen viser en økende bevissthet: det er ikke lenger akseptabelt å behandle kvinners kropper som objekter for konstant offentlig bedømmelse.

I denne typen kontroverser blir sosiale medier et rom for solidaritet, hvor mange forsvarer den berørte personen og fordømmer dobbeltmoral. Det er en påminnelse om at kropper forandrer seg, at alle kroppstyper fortjener respekt, og at ingen fremmede bak en skjerm har rett til å bestemme hvem som er «for» dette eller «ikke nok» det.

Kontroversen rundt denne kommentaren om Elle Fanning demonstrerer hvordan én enkelt setning kan oppsummere et helt system av urettferdige normer som pålegges kvinner. Ved å redusere en skuespillerinne til «Kvinner blir fete», avslører internettbrukeren den normaliserte volden i måten kvinnekroppen blir sett på. De rasende reaksjonene indikerer imidlertid et skifte: flere og flere avviser disse påbudene og fordømmer kroppsskam.

Léa Michel
Léa Michel
Jeg er lidenskapelig opptatt av hudpleie, mote og film, og bruker tiden min på å utforske de nyeste trendene og dele inspirerende tips for å føle meg vel i sin egen kropp. For meg ligger skjønnhet i autentisitet og velvære, og det er det som motiverer meg til å tilby praktiske råd for å kombinere stil, hudpleie og personlig oppfyllelse.
Article précédent
«En moderne skjønnhet»: Madison Beer trollbinder scenen i en lang kjole
Article suivant
«Hun ser ut som 20»: Denne sangeren feirer 30-årsdagen sin med stil

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

«Hun ser ut som 20»: Denne sangeren feirer 30-årsdagen sin med stil

Jennie Kim, globalt K-pop-ikon og medlem av K-pop-jentegruppen BLACKPINK, har nettopp nådd en milepæl: sin 30-årsdag, som hun...

«En moderne skjønnhet»: Madison Beer trollbinder scenen i en lang kjole

Med hver offentlige opptreden ser det ut til at Madison Beer forvandler scenen til en veritabel catwalk. Invitert...

Lily Allen stråler ved havet: utseendet hennes er en sensasjon

Etter et 2025 preget av helseproblemer og en mye omtalt separasjon, ser det ut til at Lily Allen...

Hva denne skuespillerinnen gjør hver dag på 20 minutter for å holde seg i form etter 45

Det er ikke nødvendig å strebe etter perfeksjon eller jage etter en idealisert versjon av deg selv. Noen...

Denne gravide modellen hyller stolt sin nye figur.

Modellen og innholdsskaperen Sofia Richie Grainge stråler mens hun stolt feirer sin nye figur, gravid med sitt andre...

«En gudinne»: Denne sangeren imponerer med figuren sin på den røde løperen

På den røde løperen under Golden Globe-utdelingen i 2026 trollbandt Lisa, et ikonisk medlem av den sørkoreanske K-pop-jentegruppen...

© 2025 The Body Optimist