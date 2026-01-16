«Kvinner blir tykke»: Bemerkningen hans om en skuespillerinnes kropp vekker raseri på nettet

En viral kommentar om den amerikanske skuespillerinnen Elle Fannings kropp under Golden Globe-utdelingen i 2026 har gjenopplivet debatten om fettfobi, kroppsskam og de urettferdige skjønnhetsstandardene som pålegges kvinner. På en video av skuespillerinnen skrev en internettbruker: «Kvinner blir fete», noe som utløste en bølge av raseri på nett.

En kommentar som satte fyr på internett

Mange brukere reagerte umiddelbart, latterliggjorde forfatteren av meldingen og fordømte den unødvendige grusomheten rettet mot en kvinnekropp. Noen svarte med sårende bemerkninger som : «La kyllinglårene dine poste dette?» , noe som fremhever ironien i kritikeren som arrogant dømmer en annens utseende.

Andre skrev : «Menn blir mindre», og vender dermed stigmaet tilbake på de som kommenterer kvinners kropper som om det var et legitimt offentlig tema. Denne endringen fremhever hvor sårende bemerkninger om fysisk utseende kan være.

Dypt urettferdige skjønnhetsstandarder

Denne kontroversen illustrerer først og fremst hvor urettferdige skjønnhetsstandarder fortsatt er for kvinner. De blir stadig evaluert, bedømt og kommentert angående vekt, figur eller alder, ofte langt mer enn talent eller arbeid. Sosiale medier forsterker dette fenomenet ved å gi en plattform for anonyme kritikere som føler seg berettiget til å kommentere hver eneste detalj ved kvinnekroppen.

I tillegg til å opprettholde et urealistisk bilde av den «ideale» kroppen, skaper disse standardene et konstant press: å ikke gå opp i vekt, ikke å eldes, ikke å forandre seg. Denne typen bemerkning – «Kvinner blir fete» – reduserer kvinner til utseendet sitt, som om verdien deres avhengte av et tall på vekten eller en kjolestørrelse.

Når internett reagerer og forsvarer seg selv

Denne kommentaren skapte harme, delvis fordi et stort antall internettbrukere nå nekter å la denne typen uttalelser gå ubesvart. De ironiske reaksjonene og kritikken av meldingen viser en økende bevissthet: det er ikke lenger akseptabelt å behandle kvinners kropper som objekter for konstant offentlig bedømmelse.

I denne typen kontroverser blir sosiale medier et rom for solidaritet, hvor mange forsvarer den berørte personen og fordømmer dobbeltmoral. Det er en påminnelse om at kropper forandrer seg, at alle kroppstyper fortjener respekt, og at ingen fremmede bak en skjerm har rett til å bestemme hvem som er «for» dette eller «ikke nok» det.

Kontroversen rundt denne kommentaren om Elle Fanning demonstrerer hvordan én enkelt setning kan oppsummere et helt system av urettferdige normer som pålegges kvinner. Ved å redusere en skuespillerinne til «Kvinner blir fete», avslører internettbrukeren den normaliserte volden i måten kvinnekroppen blir sett på. De rasende reaksjonene indikerer imidlertid et skifte: flere og flere avviser disse påbudene og fordømmer kroppsskam.